День Меркурия и разрушительных градусов: астролог сделала важное предупреждение об этой среде

В эту среду Луна окажется в разрушительном градусе Рыб, из-за чего не все дела могут оказаться успешными. Кроме этого, 23 апреля наступает день Меркурия.

Прогноз астропогоды на 23 апреля

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Не рекомендуются слишком активные действия и спешка. Нельзя быть пассивными и поддаваться унынию. Период выполнения обязанностей", - советует Соловьева.

"Эти сутки дают возможность познать мудрость земной жизни не за счет внешних проявлений, а путем работы с подсознанием и интуицией. У каждого есть внутренний голос, в эти сутки его особенно хорошо слышно. Главное условие для его понимания - твердая вера в эволюцию своей души и миссию в жизни", - добавила она.

Также астролог советует избегать конфликтов с окружающими, потому что это нарушит связь с подсознанием, информация будет воспринята некорректно, что еще больше запутает ситуацию. Занимайтесь самосовершенствованием, делами семьи, вопросами, связанными со строительством.

"23 апреля - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их. Лучше не планировать важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение необходимых платежей, выяснение отношений с соседями", - отметила Соловьева.

Кроме этого, в среду, с 13:18 до 15:00 по киевскому времени, Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в разрушительном градусе Рыб.

"В Рыбах этот градус оказывает разрушительное действие на психику, вызывает подсознательные страхи, создает возможность попадания в психическую зависимость, разочарование в жизни, препятствия, долги. Хитрый, холодный и агрессивный, подлый, коварный градус. Запутывает в собственных кознях тех, кто ими злоупотребляет", - пояснила астролог.

"Не назначайте на этот период (с 13:18 до 15:00) важных дел, связанных со сферой ответственности Луны. Если же у человека достаточно мудрости для правильного осознания, он достойно и смиренно проходит все проверки и испытания, то его может ждать хорошая компенсация за стойкость и выдержку", - резюмировала она.