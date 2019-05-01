День матери 2019: главные традиции и обычаи праздника в Украине

День матери в Украине отмечают во второе воскресенье мая. Этот праздник - повод сказать маме о том, что она - самый родной и дорогой человек
День матери – важный праздник во многих странах. В этот день по всему миру принято поздравлять матерей, которые дали нам самое ценное – жизнь.
День матери в Украине в 2019 году отмечают в воскресенье 12 мая.
Кстати, во многих странах этот праздник отмечают 13 мая. В Украине этот день празднуют во второе воскресенье мая. Эта дата утверждена Указом Президента Украины от 10 мая 1999 года.
История праздника Дня матери
История праздника уходит корнями в начало 20 века. Еще в 1908 году молодая американка Анна Джервис, которая была родом из Филадельфии, выступила с инициативой чествования матерей.
Этот день она предложила в память о своей матери, которая преждевременно ушла из жизни.
Анна Джевис долго писала письма в различные государственные учреждения, обращалась к известным лицам с идеей один день в году посвятить чествованию всех матерей.
Усилия девушки не были напрасными, и уже в 1910 году штат Вирджиния (США) первым признал День Матери как важный официальный праздник.
Затем, шаг за шагом, все больше штатов начали внедрять у себя этот праздник. Впоследствии эта хорошая традиция перешла и в практику других стран.
После Первой мировой войны День матери начали отмечать в Швеции, Норвегии Чехословацкой республике и других странах.
День матери 2019 в Украине
В Украине мама с глубины веков считается хранительницей домашнего очага и человеком, который является самым родным для всех нас. Хотя в Украине праздник День матери официально празднуют только несколько десятков лет, почитают мать в нашей стране намного дольше. Традиции, которые проявляют уважение к маме, сохранились из глубины веков. Это и песни, и стихи, которые дети составляли своим мамам.
Как поздравить маму в День матери
День матери – одно из самых теплых праздников в году. Оно отмечается весной, когда расцветают много цветов. Поэтому один из самых популярных подарков маме – это цветы. Не обязательно дарить дорогие подарки.
Главное в День матери – это внимание к маме и теплые слова в ее адрес.
В этот день украинцы идут в гости к матерям, поздравляют их и напоминают, какими важными они являются в их жизни. Мама всегда самоотверженно любит своих детей, несмотря ни на что, и всегда рада нашим победам и искренне сочувствует неудачам.
Если в День матери вы не можете прийти к маме, то обязательно надо позвонить ей и сказать теплые слова и напомнить о том, как сильно вы ее любите. Ведь мама – самый дорогой человек в нашей жизни.
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