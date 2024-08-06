День Марсу та ретрограду. Астролог назвала заборонений колір 6 серпня та головні поради на цей вівторок

6 серпня варто врахувати вплив ретроградного Меркурія та Марсу, який може зруйнувати усі плани. Цей вівторок може бути непростим.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, як правильно провести цей день та що заборонено робити 6 серпня.
"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних втручань. Через ретроградність Меркурія не плануйте на цей день важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, іспити, проведення важливих платежів, з'ясування стосунків з сусідами", - радить астролог.
На цей день можна планувати стоматологічні втручання, відвідування перукарні. Цей вівторок - період активних дій, боротьби, змагань, розширення, звільнення від негативних емоцій, неповаги до себе та оточуючих, час подолання своїх небажаних якостей.
6 серпня можна перемогти страхи та сумніви, вирішити суперечки та здолати розбіжності.
Гороскоп на 6 серпня (ілюстрація: Getty Images)
"6 серпня - день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати", - зазначила Соловйова.
"Не підсилюйте марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки. Не зловживайте гострими стравами, м’ясом, алкоголем. Не пораньте інших навіть словом. Не переглядайте агресивний контент (новини, відео, світлини)", - радить астролог.
"Сприятливий час для тих, хто має підприємницький хист, комерційну жилку. Пробачайте тих, хто вас образив і в жодному разі не ображайте самі. Можна давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік, проходити курс прийому вітамінів для підтримки енергії в організмі", - резюмувала вона.
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