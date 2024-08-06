День Марса и ретроград. Астролог назвала запретный цвет 6 августа и главные советы на этот вторник

6 августа следует учесть влияние ретроградного Меркурия и Марса, который может разрушить все планы. Этот вторник может оказаться непростым.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, как правильно провести этот день и что нельзя делать 6 августа.
Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических вмешательств. Из-за ретроградности Меркурия не планируйте на этот день важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, экзамены, проведение важных платежей, выяснение отношений с соседями", - советует астролог.
В этот день можно планировать стоматологические вмешательства, посещение парикмахерской. Этот вторник - период активных действий, борьбы, соревнований, расширения, освобождения от негативных эмоций, неуважения к себе и окружающим, время преодоления своих нежелательных качеств.
6 августа можно победить страхи и сомнения, разрешить споры и преодолеть разногласия.
Гороскоп на 6 августа (иллюстрация: Getty Images)
"6 августа - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать", - отметила Соловьева.
"Не усиливайте марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Не злоупотребляйте острыми блюдами, мясом, алкоголем. Не раньте других даже словом. Не просматривайте агрессивный контент (новости, видео, фотографии)", - советует астролог.
"Благоприятное время для тех, у кого есть предпринимательская способность, коммерческая жилку. Простите тех, кто вас обидел и ни в коем случае не обижайте сами. Можно давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону, проходить курс приема витаминов для поддержания энергии в организме", - резюмировала она.
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