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День Марса и ретроград. Астролог назвала запретный цвет 6 августа и главные советы на этот вторник

Астропрогноз на 6 августа (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

6 августа следует учесть влияние ретроградного Меркурия и Марса, который может разрушить все планы. Этот вторник может оказаться непростым.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, как правильно провести этот день и что нельзя делать 6 августа.

Прогноз астропогоды на 6 августа

Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических вмешательств. Из-за ретроградности Меркурия не планируйте на этот день важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, экзамены, проведение важных платежей, выяснение отношений с соседями", - советует астролог.

Также следует учесть следующие моменты:

  • пассивность может привести к развитию мнительности, подозрительности и коварности
  • неиспользованная энергия может нанести вред здоровью
  • удача будет на стороне тех, кто глубоко верит в свой успех
  • можно разрывать ненужные связи
  • возвращайте долги.

В этот день можно планировать стоматологические вмешательства, посещение парикмахерской. Этот вторник - период активных действий, борьбы, соревнований, расширения, освобождения от негативных эмоций, неуважения к себе и окружающим, время преодоления своих нежелательных качеств.

6 августа можно победить страхи и сомнения, разрешить споры и преодолеть разногласия.

Гороскоп на 6 августа (иллюстрация: Getty Images)

Астроподсказки на вторник

"6 августа - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать", - отметила Соловьева.

Из-за общего фона суток не инициируйте завтра новые активности, связанные с:

  • оформлением на новую работу
  • приобретением или ремонтом автомобиля, бытовой техники
  • далекими путешествиями
  • сверхурочными нагрузками на работе
  • первым в жизни использованием оружия.

"Не усиливайте марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Не злоупотребляйте острыми блюдами, мясом, алкоголем. Не раньте других даже словом. Не просматривайте агрессивный контент (новости, видео, фотографии)", - советует астролог.

"Благоприятное время для тех, у кого есть предпринимательская способность, коммерческая жилку. Простите тех, кто вас обидел и ни в коем случае не обижайте сами. Можно давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону, проходить курс приема витаминов для поддержания энергии в организме", - резюмировала она.

К слову, раньше появился Таро-гороскоп на неделю.

Кроме этого, недавно мы рассказывали, что последнее Новолуние лета осчастливит только три знака Зодиака.

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