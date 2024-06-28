День Конституції України: красиві привітання у віршах і листівках

Вітання своїми словами

Вітаю з Днем Конституції України! Бажаю вам чудового життя у нашій чудовій країні. Нехай здоров’я, достаток, кохання та безліч можливостей супроводжують вас кожного дня. Бажаю золотистих полів та блакитних небес для кожного з нас. Нехай Україна процвітає у мирі та злагоді!

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З Днем Конституції України! Нехай закон завжди стоїть на твоєму боці, надійно захищаючи та допомагаючи в будь-якій ситуації.

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Щиро вітаю з Днем Конституції України та бажаю кожному з нас щодня робити нашу країну кращою. Нехай ми завжди матимемо сили та наполегливість для захисту та розвитку нашої країни!

Як привітати близьких з Днем Конституції (листівки: forkids.org.ua)

Вітаю з Днем Конституції України! Нехай кожен день вашого життя буде наповнений впевненістю у завтрашньому дні, здоров’ям, радістю і миром в серці. Бажаю міцного духу та досягнення нових висот!

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Щиро вітаю з Днем Конституції! Бажаю, щоб кожен момент вашого життя приносив тільки радість і задоволення, а ваші мрії завжди здійснювалися. Нехай доля буде благословенна, а життя - сповнене кохання та взаєморозуміння!

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З Днем Конституції України! Бажаю бути впевненими в майбутньому, цінувати минуле і радіти теперішньому. Нехай досвід наставляє, закон захищає, керівник цінує, а кохання завжди надихає!

Гарні побажання до Дня Конституції України (листівки: forkids.org.ua)

Красиві вірші до Дня Конституції

Конституція наша - Закон,

Оберіг української нації,

Береже вона права кордони

В соціальних життя ситуаціях.

Громадянам гарант і права,

Захист, мудрість вона і основа,

Конституція наша жива,

України святиня й обнова!

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Сьогодні свято на моїй землі,

Де вітер гладить золоте колосся,

І ластівку несе у неба синю гладь,

Яку розділить лиш літака полоска.

Сьогодні свято на моїй землі,

Де проживають вільні люди вже віками,

В степу, в горах, на заході і сході,

Тріпоче волі вітер жовто-синіми лиш прапорами.

Сьогодні свято на моїй землі,

За яке боролись і за яке вмирали,

Діди і прадіди твої й мої і про яке,

Поети мріяли і тишкома писали.

Сьогодні свято на моїй Вкраїні,

І ми про нього можем написати вільно,

Свобода слова і права людини-наш закон,

Із чим вітаю вас шановні щиро!

Патріотичні привітання з Днем Конституції (листівки: forkids.org.ua)

Я - українець. Є у мене право

На рідну мову та свою державу,

На гордий прапор золотисто-синій,

На щастя жити у такій країні.

Я - українець. Право знати маю

Про тих, кого героями вважаю,

Що людство рятували від руїни, -

Синів і дочок, гідних України.

Я - українець. Хочу право мати

Завжди усе, що думаю, казати,

На незалежну та міцну державу,

На все, що гарантовано по праву.

Я - українець. І моє це право

Любити землю горду й величаву,

Та дух свободи набирати в груди.

Я - українець. Був ним, є, і буду!

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З Днем Конституції - основою держави,

Що надає нам, де потрібно право.

Для України - значуща подія,

Хай буде мир і спокій, і надія!

Як красиво привітати з Днем Конституції України (листівки: forkids.org.ua)