День Конституції України 2023: найкращі привітання з важливим святом

Історія Дня Конституції

Незалежність Україна отримала у 1991 році і протягом наступних років було кілька спроб ухвалити Конституцію. 1993 року був розроблений проект президентом Леонідом Кравчуком, але тоді його не затвердили.

1995 року склали вже новий документ, який став основою для Конституції України. 27 червня цей документ у остаточній версії та з поправками президента був винесений на розгляд Верховної Ради. Депутати 24 години вносили правки та обговорювали документ.

Частина статей не могла набрати потрібної кількості голосів, оскільки депутати йшли на перекур та попити каву.

Нарешті ранок 28 червня 1996 року проект Основного Закону загалом було підтримано на голосуванні. 321 депутат проголосував одноголосно "за".

Державною мовою було обрано українську, а президент України став гарантом Основного Закону.

Вітання з Днем Конституції у прозі

Бажаю, щоб кожен в нашій країні завжди відчував свою рівність, потрібність та значущість. Бажаю, щоб перед кожним були відкриті всі дороги і горизонти, щоб попереду завжди було тільки світле і добре майбутнє. Бажаю, щоб кожен громадянин пам'ятав і поважав історію і закони своєї країни, щоб між людьми завжди була дружба, повага і взаєморозуміння. З Днем Конституції України!

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День основного закону України – свято для кожного громадянина нашої країни. Для кожного, хто поважає нашу державу, її правові основи, а саме слово "Конституція" – це не порожній звук. І в цей чудовий день варто привітати кожного, хто на стороні історії та культури держави, адже Конституція – гарантія всіх наших прав і свобод, всього, що ми маємо. Зі святом!

Сьогодні День Конституції України! Свято для всіх українців! Бажаю кожному відчуття значущості, свободи та можливостей. Світлих ідей, прекрасного життя, повноцінної реалізації та барвистих подій, які наповнюють душу позитивними емоціями!

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Конституція – хранитель прав і свобод громадян, суверенності та цілісності кордонів нашої квітучої та сильної країни – України. У рідній стороні, в затишних куточках нашої землі панує справедливість. Збережемо ж наш Закон заради безтурботного і спокійного життя кожного українця!

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Вітаю з Днем Конституції України та від щирого серця бажаю завжди пишатися своєю країною і пам'ятати про свої права, поважати будь-який закон і вірно розуміти трактування будь-якого правила. Нехай Конституція забезпечує повноцінне життя і дає можливість самореалізації в цьому житті.

Вітаю з Днем Конституції України! Бажаю жити до вподоби, але без обмежень на право вибору, свободи слова і благородного вчинку. Нехай в країні буде порядок, а на душі – спокій і радість.

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Сьогодні відзначаємо пам'ятну дату для нашої країни! В День Конституції вітаємо всіх громадян і бажаємо стабільності, реалізації свого потенціалу, розвитку в житті та нових звершень!

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Вітаю з Днем Конституції України! Нехай всі закони беззаперечно виконуються кожним громадянином нашої країни! Нехай ніколи нічиї права не порушуються, щоб в нашій державі завжди панували мир і порядок!

Вітання з Днем Конституції у віршах

Сьогодні свято на моїй землі,

Де вітер гладити золоті колосся,

І ластівку несе у неба синю гладь,

Яку розділити лише літака смужка.

Сьогодні свято на моїй землі,

Де проживають вільні люди вже віками,

У степу, в горах, на заході та сході,

Тріпоче волі вітер жовто-синіми лише прапорами.

Сьогодні свято на моїй землі,

За яке боролися і за яке вмирали,

Діди і прадіди твої й мої і про яке,

Поети мріяли і тишком писали.

Сьогодні свято на моїй Україні,

І ми про нього можемо написати вільно,

Свобода слова і права людини-наш закон,

Із чим вітаю вас шановні щиро!

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Конституцію держави голосила нація,

Запорізький гетьман Орлик для свого народу,

Постарався, щоби жили за своїм законом.

Не одні ще покоління намагалися, боролися,

Та про вільну Україну мріяли та молилися.

Щоб ми в своїй країні могли вільно жити,

Довелося нашим героям свою кров пролити.

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Українську Конституцію знову святкує нація,

Нація нова і вільна, вільна у своєму краю,

Любіть свою Україну! Зі святом вас! Вітаю!

У День Конституції хочу

Вам побажати достатку,

Щоб усе вам було під силу,

Щоб усі справи йшли гладко,

Звичайно, Батьківщину любити -

Бути сміливим життєлюбом,

Закони держави шанувати,

І жити Вам буде любо!

З Днем Конституції!

Якщо є українцем Ти,

Але подався в інші світи.

Благослови Тобі Боже,

Та мову та культуру свою зберегти

Держава Тобі допоможе.

З Днем Конституції!

З головним святом країни вітаємо,

Мирного неба над головою бажаємо,

Нехай у кожному домі панує щастя і любов,

Нехай Україна процвітає знову і знову!