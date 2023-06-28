День Конституции Украины 2023: лучшие поздравления с важным праздником

История Дня Конституции

Независимость Украина получила в 1991 году и в течении следующих лет было несколько попыток принять Конституцию. В 1993 году был разработан проект президентом Леонидом Кравчуком, но тогда его не утвердили.

В 1995 году составили уже новый документ, который стал основой для Конституции Украины. 27 июня этот документ в окончательной версии и с поправками президента был вынесен на рассмотрение Верховной Рады. Депутаты 24 часа вносили правки и обсуждали документ.

Часть статей не могла набрать нужное количество голосов, так как депутаты уходили на перекур и попить кофе.

Наконец-то утро 28 июня 1996 года проект Основного Закона в целом был поддержан на голосовании. 321 депутат проголосовал единогласно "за".

Государственным языком был выбран украинский, а президент Украины стал гарантом Основного Закона.

Поздравления с Днем Конституции в прозе

Бажаю, щоб кожен в нашій країні завжди відчував свою рівність, потрібність та значущість. Бажаю, щоб перед кожним були відкриті всі дороги і горизонти, щоб попереду завжди було тільки світле і добре майбутнє. Бажаю, щоб кожен громадянин пам'ятав і поважав історію і закони своєї країни, щоб між людьми завжди була дружба, повага і взаєморозуміння. З Днем Конституції України!

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День основного закону України – свято для кожного громадянина нашої країни. Для кожного, хто поважає нашу державу, її правові основи, а саме слово "Конституція" – це не порожній звук. І в цей чудовий день варто привітати кожного, хто на стороні історії та культури держави, адже Конституція – гарантія всіх наших прав і свобод, всього, що ми маємо. Зі святом!

Сьогодні День Конституції України! Свято для всіх українців! Бажаю кожному відчуття значущості, свободи та можливостей. Світлих ідей, прекрасного життя, повноцінної реалізації та барвистих подій, які наповнюють душу позитивними емоціями!

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Конституція – хранитель прав і свобод громадян, суверенності та цілісності кордонів нашої квітучої та сильної країни – України. У рідній стороні, в затишних куточках нашої землі панує справедливість. Збережемо ж наш Закон заради безтурботного і спокійного життя кожного українця!

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Вітаю з Днем Конституції України та від щирого серця бажаю завжди пишатися своєю країною і пам'ятати про свої права, поважати будь-який закон і вірно розуміти трактування будь-якого правила. Нехай Конституція забезпечує повноцінне життя і дає можливість самореалізації в цьому житті.

Вітаю з Днем Конституції України! Бажаю жити до вподоби, але без обмежень на право вибору, свободи слова і благородного вчинку. Нехай в країні буде порядок, а на душі – спокій і радість.

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Сьогодні відзначаємо пам'ятну дату для нашої країни! В День Конституції вітаємо всіх громадян і бажаємо стабільності, реалізації свого потенціалу, розвитку в житті та нових звершень!

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Вітаю з Днем Конституції України! Нехай всі закони беззаперечно виконуються кожним громадянином нашої країни! Нехай ніколи нічиї права не порушуються, щоб в нашій державі завжди панували мир і порядок!

Поздравления с Днем Конституции в стихах

Сьогодні свято на моїй землі,

Де вітер гладить золоте колосся,

І ластівку несе у неба синю гладь,

Яку розділить лиш літака полоска.

Сьогодні свято на моїй землі,

Де проживають вільні люди вже віками,

В степу, в горах, на заході і сході,

Тріпоче волі вітер жовто-синіми лиш прапорами.

Сьогодні свято на моїй землі,

За яке боролись і за яке вмирали,

Діди і прадіди твої й мої і про яке,

Поети мріяли і тишкома писали.

Сьогодні свято на моїй Вкраїні,

І ми про нього можем написати вільно,

Свобода слова і права людини-наш закон,

Із чим вітаю вас шановні щиро!

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Конституцію держави голосила нація,

Запорізький гетьман Орлик для свого народу,

Постарався,щоб жили по своєму закону.

Не одні ще покоління старались,боролись,

Та про вільну Україну мріяли й молились.

Щоби ми в своїй країні могли вільно жити,

Довелось нашим героям свою кров пролити.

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Українську Конституцію знов святкує нація,

Нація нова і вільна, вільна в своїм краю,

Любіть свою Україну! З святом вас! Вітаю!

У День Конституції хочу

Вам побажати достатку,

Щоб усе вам було по плечу,

Щоб усі справи йшли гладко,

Звичайно, Батьківщину любити -

Бути сміливим життєлюбом,

Закони держави шанувати,

І жити Вам буде любо!

З Днем Конституції!

Якщо є українцем Ти,

Але подався у інші світи —

Благослови Тебе Боже,

Та мову й культуру свою зберегти

Держава Тобі допоможе.

З Днем Конституції!

З головним святом країни вітаємо,

Мирного неба над головою бажаємо,

Нехай у кожному домі панує щастя і любов,

Нехай Україна процвітає знову і знов!