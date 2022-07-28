День князя Владимира: что нельзя делать, главные приметы

Православная Церковь 28 июля чтит память святого князя Владимира, а также празднует День Крещения Руси.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с именинами - читайте ниже в нашем материале Styler.
Князь Владимир был сыном князя Киевского Святослава и внуком святой княгини Ольги. В 987 году Владимир захватил город Херсонес, принадлежавший Византии, потребовал руки царевны Анны, сестры византийских императоров Василия и Константина. Братья настояли на крещении в православие князя Владимира.
Благодаря подвигу князя Владимира в конце X — начале XI столетия произошло Крещение Руси. Сначала в древнем Херсонесе, где в 988 году крестились сам князь с дружиной, а затем — в водах Днепра и других русских рек, где совершалось массовое крещение наших предков. Известно, что перед крещением Владимир ослеп, но после принятия новой веры прозрел.
Народ стал массово почитать князя с XI века, его прозвали Владимир Креститель или Владимир Красное Солнышко. Канонизировали его позже.
Именины отмечают владельцы таких имен: Василий, Владимир, Вольдемар, Агриппина, Матрена.
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