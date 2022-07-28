День князя Владимира: что нельзя делать, главные приметы

Князь Владимир был сыном князя Киевского Святослава и внуком святой княгини Ольги. В 987 году Владимир захватил город Херсонес, принадлежавший Византии, потребовал руки царевны Анны, сестры византийских императоров Василия и Константина. Братья настояли на крещении в православие князя Владимира.

День Крещения Руси

Благодаря подвигу князя Владимира в конце X — начале XI столетия произошло Крещение Руси. Сначала в древнем Херсонесе, где в 988 году крестились сам князь с дружиной, а затем — в водах Днепра и других русских рек, где совершалось массовое крещение наших предков. Известно, что перед крещением Владимир ослеп, но после принятия новой веры прозрел.

Народ стал массово почитать князя с XI века, его прозвали Владимир Креститель или Владимир Красное Солнышко. Канонизировали его позже.

Главные приметы этого дня

Если липа пожелтела, то осень ранней будет.

Если дождь с утра – это к солнечному дню.

Если подул южный ветер, то погода будет ясной, а если восточный, то к ветряной и дождливой. Такая погода простоит несколько дней.

Если гром гулко гремит, будет ливень.

Если радуги после дождя нет, то впереди много ясных дней

Если туман вечером – к дождю.

Если кузнечики громко стрекочут - будет жарко.

Что нельзя делать сегодня

Ссориться с близкими.

Унывать и грустить.

Тяжело физически работать.

Уходить далеко от дома.

Именины отмечают владельцы таких имен: Василий, Владимир, Вольдемар, Агриппина, Матрена.