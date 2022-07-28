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День князя Володимира: що не можна робити, головні прикмети

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Православна Церква 28 липня вшановує пам'ять святого князя Володимира, а також святкує День Хрещення Русі.

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети і кого привітати з іменинами - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Князь Володимир був сином князя Київського Святослава і онуком святої княгині Ольги. У 987 році Володимир захопив місто Херсонес, що належав Візантії, зажадав руки царівни Анни, сестри візантійських імператорів Василя і Костянтина. Брати наполягли на хрещенні в православ'я князя Володимира.

День Хрещення Русі

Завдяки подвигу князя Володимира в кінці X-початку XI століття відбулося хрещення Русі. Спочатку в Стародавньому Херсонесі, де в 988 році хрестилися сам князь з дружиною, а потім — у водах Дніпра та інших російських річок, де відбувалося масове хрещення наших предків. Відомо, що перед хрещенням Володимир осліп, але після прийняття нової віри прозрів.

Народ став масово почитати князя з XI століття, його прозвали Володимир Хреститель або Володимир Красне Сонечко. Канонізували його пізніше.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо липа пожовкла, то осінь ранньої буде.
  • Якщо дощ з ранку - це до сонячного дня.
  • Якщо подув південний вітер, то погода буде ясною, а якщо Східний, то до вітряної та дощової. Така погода простоїть кілька днів.
  • Якщо грім гулко гримить, буде злива.
  • Якщо веселки після дощу немає, то попереду багато ясних днів
  • Якщо туман ввечері - до дощу.
  • Якщо коники голосно стрекочуть - буде жарко.

Що не можна робити сьогодні

  • Сваритися з близькими.
  • Сумувати та печалитися
  • Важко фізично працювати.
  • Йти далеко від дому.

Іменини відзначають власники таких імен: Василь, Володимир, Вольдемар, Агрипина, Мотрона.

Раніше ми писали про Хрещення Київської Русі-України. Дата свята, історія, цікаві факти.

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