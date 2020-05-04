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День Киева отменили из-за коронавируса: все подробности

STYLERЖизнь    04.05.2020 - 20:38
День Киева отменили из-за коронавируса: все подробности
День Киева 2020 (коллаж: РБК-Украина)

В этом году День Киева отменили из-за коронавируса

День Киева отмечается в последнее воскресенье мая, и в этом году праздник выпадает на 31 число. Но в связи с пандемией коронавируса день города отмечать массовыми гуляньями не будут.

По словам главы постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и информационной политики КГГА Виктории Мухи, в этом году киевляне и гости столицы не смогут отпраздновать день города так масштабно, как это было раньше.

При этом она отметила, что власти сейчас думают над праздником, и возможно он пройдет в онлайн-формате и в виде флешмобов. Об этом Муха рассказала в интервью OBOZREVATEL.

Она также отметила, что Кабинет министров только сегодня, 4 мая, принял решение продлить карантин до 22 мая. При этом несмотря на послабления, которые вступят с 11 мая, нет никаких разрешений на массовые мероприятия.

"Понятно, что решение о продлении карантина будут принимать уже в конце мая. И даже если его (карантин, - ред.) отменят, за столько короткое время мы не успеем подготовиться. Поэтому сейчас мы уже с департаментом культуры обсуждаем новые формы. Киевляне у нас креативные, так что мы придумаем, как отпраздновать", - заявила Муха.

Напомним, что в Одессе на майские праздники люди грубо нарушили карантин. На улицы вышли масса людей с детьми, дистанцию никто не соблюдал. Кроме того, работали места общественного питания.

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