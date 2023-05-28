День Києва 2023: дивіться історичні фото XX століття з різних районів столиці

1950-ті роки

На цьому фото зображено головну вулицю Києва - Хрещатик у зимову пору. Це дорога до Площі Сталіна, яка вже сьогодні називається Європейською. Цікаво, що обабіч дороги ростуть не каштани, які ми звикли бачити в центрі. Вони з'являться дещо пізніше.

Фото: facebook.com

1960-ті роки

Незмінний вид через Дніпро на Києво-Печерську Лавру. До речі, можна припустити, що це фото стало листівкою через особливості свого вигляду.

Фото: facebook.com

А тут можна побачити, якою була станція метро "Арсенальна" приблизно 60 років тому. Самі лише червоні квіти та ніякої торгівлі чи фудмаркетів.

Фото: facebook.com

Фінальне фото цієї епохи родом із 1962 року періоду "відлиги" зображує новорічну ялинку в Києві.

Фото: facebook.com

1970-ті роки

У квітні 1970 року в Києві стався паводок, через що в Гідропарку станція метро була зачинена. Натомість метрополітен не припиняв своєї роботи: потяги просто оминали станцію без зупинок.

Фото: facebook.com

А такою була набережна Дніпра в лютому 1978 року. У тогочасних киян зими, очевидно, були більш сніжними та морозними, ніж сучасні.

Фото: facebook.com

1980-ті роки

Кияни чекають на приїзд громадського транспорту на місці, де зараз розташовані заклади та кав'ярні.

Фото: facebook.com

Це не світлина, проте малюнок, який зображує відпочинок киян одного літнього та, вочевидь, спекотного дня на Трухановому острові.

Фото: facebook.com

1982 року в Києві відкрили кінотеатр "Київська Русь" було відкрито у рамках масштабного святкування 1500-річчя міста. На той час це був кінотеатр європейського рівня з двома залами, кафе, просторим фоє, та привабливою територією навколо.

Фото: facebook.com

1990-ті роки

Впізнали цю популярну локацію? Так, це Бессарабський ринок у 1993 році. На його будівлі помітно рекламу японської компанії "Minolta". А внизу задовго до появи мереж супермаркетів магазин "Кооператор".

Фото: facebook.com

Остання світлина з цієї серії передає всю атмосферу Києва в 90-х роках. На Хрещатику стоїть група молодиків у відповідному для тієї епохи одязі. А на їхньому фоні утворюється черга по морозиво.

Фото: facebook.com