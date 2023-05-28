День Киева 2023: смотрите исторические фото XX века из разных районов столицы

1950-е годы

На этом фото изображена главная улица Киева - Крещатик в зимнюю пору. Это дорога к Площади Сталина, которая уже сегодня называется Европейской. Интересно, что по обе стороны дороги растут не каштаны, которые мы привыкли видеть в центре. Они появятся несколько позже.

Фото: facebook.com

1960-е годы

Несменный вид через Днепр на Киево-Печерскую Лавру. Кстати, можно предположить, что это фото стало открыткой из-за особенностей своего вида.

Фото: facebook.com

А здесь можно увидеть, какой была станция метро Арсенальная примерно 60 лет назад. Одни только красные цветы и никакой торговли или фудмаркетов.

Фото: facebook.com

Финальное фото этой эпохи родом с 1962 года периода "оттепели" изображает новогоднюю елку в Киеве.

Фото: facebook.com

1970-е годы

В апреле 1970 года в Киеве произошел паводок, из-за чего в Гидропарке станция метро была закрыта. Метрополитен же не прекращал своей работы: поезда просто проезжали станцию без остановок.

Фото: facebook.com

А такой была набережная Днепра в феврале 1978 года. У тогдашних киевлян зимы, очевидно, были более снежными и морозными, чем современные.

Фото: facebook.com

1980-е годы

Киевляне ждут приезда общественного транспорта на месте, где сейчас расположены заведения и кофейни.

Фото: facebook.com

Это не фотография, однако рисунок, изображающий отдых киевлян одного летнего и, очевидно, жаркого дня на Трухановом острове.

Фото: facebook.com

1982 в Киеве открыли кинотеатр "Киевская Русь" был открыт в рамках масштабного празднования 1500-летия города. В то время это был кинотеатр европейского уровня с двумя залами, кафе, просторным фойе, и привлекательной территорией вокруг.

Фото: facebook.com

1990-е годы

Узнали эту популярную локацию? Да, это Бессарабский рынок в 1993 году. На его здании заметна реклама японской компании "Minolta". А внизу задолго до появления супермаркетов магазин "Кооператор".

Фото: facebook.com

Последняя фотография из этой серии передает всю атмосферу Киева в 90-х годах. На Крещатике стоит группа молодых людей в подходящей для той эпохи одежде. А на их фоне образуется очередь за мороженым.

Фото: facebook.com