День Киева 2020: красивые открытки и поздравления с любимым праздником

День Киева мы отпразднуем сегодня, 31 мая. Этот день традиционно отмечается с 1982 года. Тогда торжество было приурочено 1500-летию столицы. А вот с 1987 года официально дату праздника установили на последнее воскресенье мая.

Обычно День Киева празднуют народными гуляниями, пробегом под каштанами, выставкой цветов, концертами на открытом воздухе. К сожалению, в 2020 году этот любимый жителями и гостями столицы праздник пройдет в условиях карантина. Праздничные мероприятия будут онлайн, а родных и близких можно поздравить красивыми открытками и стихами, которые вы сможете найти в материале Styler.

Открытки и поздравления в стихах с Днем Киева

Киев - град столичный

Празднует отлично,

Отмечает "день варенья",

Принимает поздравления.

Пусть сияют счастьем лица

В яркой праздничной столице!

С днем рождения столица,

С днем рождения Киев наш родной!

В этот день мы будем веселиться,

Помня о столице дорогой!

Процветай, живи в достатке,

Принимай своих гостей,

Угощай всех вкусно, сладко,

Ждём хороших новостей!

День столицы по весне

В каждом наступил дворе,

В каждом доме и квартире

(жалко, день, а не четыре).

С днем рождения, Киев!

Эти добрые слова

Я скажу тебе сейчас.

Празднуй, радуйся за нас!

Красивые картинки с Днем Киева

Вид с Владимирской горки на Пешеходный мост (фото: РБК-Украина)

Андреевская церковь (фото: pixabay.com)

Колесо обозрения на Контрактовой площади (фото: pixabay.com)

Ранее мы писали, что в метро Киева вводят ограничения на вход с 1 июня.

Читайте также, Троица в Украине: когда отмечаем, все запреты и традиции праздника.