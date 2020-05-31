День Києва 2020: гарні листівки і привітання з улюбленим святом

День Києва цього року ми святкуватимемо в умовах карантину
День Києва ми відсвяткуємо сьогодні, 31 травня. Цей день традиційно відзначається з 1982 року. Тоді урочистість була приурочена до 1500-річчя столиці. А ось з 1987 року офіційно дату свята встановили на останню неділю травня.
Зазвичай День Києва святкують народними гуляннями, пробігом під каштанами, виставкою квітів, концертами на відкритому повітрі. На жаль, у 2020 році це улюблене жителями і гостями свято пройде в умовах карантину. Святкові заходи будуть онлайн, а рідних і близьких можна привітати красивими листівками і віршами, які ви зможете знайти в матеріалі Styler.
Київ - місто історичне,
Йому вже багато літ.
А воно красиве, вічне,
Навесні каштанів цвіт.
З нього почалась держава
У прадавні ще часи…
В ньому наша міць і слава,
В ньому предків голоси.
Місто сильне, місто славне,
Місто давнє, православне,
Столиця України,
З Днем народження вітаємо,
Процвітання бажаємо!
Грає море зелене,
Тихий день догора.
Дорогими для мене
Стали схили Дніпра,
Де колишуться віти
Закоханих мрій.
Як тебе не любити,
Києве мій!
Вид з Володимирської гірки на Пішохідний міст (фото: РБК-Україна)
Андріївська церква (фото: pixabay.com)
Колесо огляду на Контрактовій площі (фото: pixabay.com)
Раніше ми писали, що у метро Києва вводять обмеження на вхід з 1 червня.
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Автор: Styler