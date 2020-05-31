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День Киева 2020: красивые открытки и поздравления с любимым праздником

STYLERЖизнь    31.05.2020 - 05:50
День Киева 2020: красивые открытки и поздравления с любимым праздником
День Киева 2020 (коллаж: РБК-Украина)

День Киева в этом году мы отпразднуем в условиях карантина

День Киева мы отпразднуем сегодня, 31 мая. Этот день традиционно отмечается с 1982 года. Тогда торжество было приурочено 1500-летию столицы. А вот с 1987 года официально дату праздника установили на последнее воскресенье мая.

Обычно День Киева празднуют народными гуляниями, пробегом под каштанами, выставкой цветов, концертами на открытом воздухе. К сожалению, в 2020 году этот любимый жителями и гостями столицы праздник пройдет в условиях карантина. Праздничные мероприятия будут онлайн, а родных и близких можно поздравить красивыми открытками и стихами, которые вы сможете найти в материале Styler.

Открытки и поздравления в стихах с Днем Киева

Киев - град столичный
Празднует отлично,
Отмечает "день варенья",
Принимает поздравления.
Пусть сияют счастьем лица
В яркой праздничной столице!

День Киева 2020: красивые открытки и поздравления с любимым праздником

С днем рождения столица,
С днем рождения Киев наш родной!
В этот день мы будем веселиться,
Помня о столице дорогой!
Процветай, живи в достатке,
Принимай своих гостей,
Угощай всех вкусно, сладко,
Ждём хороших новостей!

День Киева 2020: красивые открытки и поздравления с любимым праздником

День столицы по весне
В каждом наступил дворе,
В каждом доме и квартире
(жалко, день, а не четыре).

С днем рождения, Киев!
Эти добрые слова
Я скажу тебе сейчас.
Празднуй, радуйся за нас!

Красивые картинки с Днем Киева

День Киева 2020: красивые открытки и поздравления с любимым праздником

Вид с Владимирской горки на Пешеходный мост (фото: РБК-Украина)

День Киева 2020: красивые открытки и поздравления с любимым праздником

Андреевская церковь (фото: pixabay.com)

День Киева 2020: красивые открытки и поздравления с любимым праздником

Колесо обозрения на Контрактовой площади (фото: pixabay.com)

Ранее мы писали, что в метро Киева вводят ограничения на вход с 1 июня.

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Автор: Styler

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