День Киева 2020: красивые открытки и поздравления с любимым праздником

День Киева в этом году мы отпразднуем в условиях карантина
День Киева мы отпразднуем сегодня, 31 мая. Этот день традиционно отмечается с 1982 года. Тогда торжество было приурочено 1500-летию столицы. А вот с 1987 года официально дату праздника установили на последнее воскресенье мая.
Обычно День Киева празднуют народными гуляниями, пробегом под каштанами, выставкой цветов, концертами на открытом воздухе. К сожалению, в 2020 году этот любимый жителями и гостями столицы праздник пройдет в условиях карантина. Праздничные мероприятия будут онлайн, а родных и близких можно поздравить красивыми открытками и стихами, которые вы сможете найти в материале Styler.
Киев - град столичный
Празднует отлично,
Отмечает "день варенья",
Принимает поздравления.
Пусть сияют счастьем лица
В яркой праздничной столице!
С днем рождения столица,
С днем рождения Киев наш родной!
В этот день мы будем веселиться,
Помня о столице дорогой!
Процветай, живи в достатке,
Принимай своих гостей,
Угощай всех вкусно, сладко,
Ждём хороших новостей!
День столицы по весне
В каждом наступил дворе,
В каждом доме и квартире
(жалко, день, а не четыре).
С днем рождения, Киев!
Эти добрые слова
Я скажу тебе сейчас.
Празднуй, радуйся за нас!
Вид с Владимирской горки на Пешеходный мост (фото: РБК-Украина)
Андреевская церковь (фото: pixabay.com)
Колесо обозрения на Контрактовой площади (фото: pixabay.com)
Ранее мы писали, что в метро Киева вводят ограничения на вход с 1 июня.
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Автор: Styler