День Києва 2020: гарні листівки і привітання з улюбленим святом

День Києва 2020 (колаж: РБК-Україна)

День Києва цього року ми святкуватимемо в умовах карантину

День Києва ми відсвяткуємо сьогодні, 31 травня. Цей день традиційно відзначається з 1982 року. Тоді урочистість була приурочена до 1500-річчя столиці. А ось з 1987 року офіційно дату свята встановили на останню неділю травня.

Зазвичай День Києва святкують народними гуляннями, пробігом під каштанами, виставкою квітів, концертами на відкритому повітрі. На жаль, у 2020 році це улюблене жителями і гостями свято пройде в умовах карантину. Святкові заходи будуть онлайн, а рідних і близьких можна привітати красивими листівками і віршами, які ви зможете знайти в матеріалі Styler.

Листівки та привітання у віршах з Днем Києва

Київ - місто історичне,

Йому вже багато літ.

А воно красиве, вічне,

Навесні каштанів цвіт.

З нього почалась держава

У прадавні ще часи…

В ньому наша міць і слава,

В ньому предків голоси.

Місто сильне, місто славне,

Місто давнє, православне,

Столиця України,

З Днем народження вітаємо,

Процвітання бажаємо!

Грає море зелене,

Тихий день догора.

Дорогими для мене

Стали схили Дніпра,

Де колишуться віти

Закоханих мрій.

Як тебе не любити,

Києве мій!

Гарні картинки з Днем Києва

Вид з Володимирської гірки на Пішохідний міст (фото: РБК-Україна)

Андріївська церква (фото: pixabay.com)

Колесо огляду на Контрактовій площі (фото: pixabay.com)

Раніше ми писали, що у метро Києва вводять обмеження на вхід з 1 червня.

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Автор: Styler