День карми та Юпітер в ретрограді. Що обіцяє астропрогноз на 31 жовтня і кому чекати на проблеми

Прогноз астропогоди на 31 жовтня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні.Стресова доба, накопиченої енергії Місяця недостатньо, а негатив збільшується аби бути спаленим у момент Молодика", - попередила Соловйова.

"Уникайте алкоголю та сексуальних контактів. Не можна порушувати обіцянки та умови договорів. Можуть з’явитись депресія та туга. Відстежуйте ваші думки та події цього дня", - також порадила вона.

Сприймайте складнощі цієї доби як урок вищих сил, що вказують на проблеми, які потрібно вирішити, і які є результатом, на який ми заслужили.

Також астролог радить трансформувати негативні думки на позитивні, використовуючи техніки психокорекції. Облиште фальшиві зв’язки, позбавляйтесь надокучливих людей.

"Завершуйте поточні справи, підбивайте підсумки, повертайте борги, підготуйте необхідні звіти. Корисно дотримуватись посту, провести очищення організму, приділити час водним процедурам, прибиранню в домі", - розповіла експерт.

Гороскоп на 31 жовтня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на четвер

31 жовтня - день Юпітера, планети великого щастя, широких обріїв і багатих можливостей.

"До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️. І це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи. Однак це сприятливо для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом", - зазначила Соловйова.

До 4 лютого 2025 року Юпітер буде ретроградним.

В цей період варто уникати балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Можна збалансувати юпітеріанські енергії, використовуючи в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори.

"Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного", - резюмувала астролог.