День Іоанна Хрестителя: що сьогодні треба обов'язково зробити, щоб зберегти міцне здоров'я
7 січня за новим календарем християни відзначають Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана, за старим стилем у цей день святкували Різдво Христове.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Історія свята
Іван Хреститель був сином святих Єлизавети та Захарії. Вони довго не мали дітей і благали Бога про них. Господь почув їхні молитви і подарував сина. Іван Хреститель народився за пів року до Ісуса Христа. Коли у Віфлеємі за наказом Ірода вбивали немовлят, Єлизавета з дитиною втекла до пустелі.
До 30 років Іван вів аскетичне життя і багато молився. Тоді Господь закликав його вийти з проповіддю на берег Йордану, щоб підготувати народ до прийняття очікуваного Месії. У річці Йордан Іван хрестив людей, серед них був і Ісус Христос.
Християни вірять, що сьогодні обов'язково треба натщесерце випити освячену воду. Вона допоможе зберегти здоров'я на довгий час.
Додамо, що за старим стилем Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана відзначали 20 січня.
Прикмети дня
- тепла і сонячна погода - літо буде спекотним
- сніг та мороз - буде гарний урожай
- туман - влітку буде багато сонячних днів
- ніч на 7 січня ясна - буде багато повеней весною
- птахи літають низько - чекайте опадів
- йде дощ - буде хороший урожай зернових
- якщо сьогодні охрестити дитину, то вона буде щасливою
- якщо сьогодні побачите мишу, то в родині скоро буде поповнення
Що сьогодні не можна робити
- приймати подарунки від чужих людей і незнайомців
- прати одяг
- вмиватися, бо є ризик, що вас обдурять
- піднімати знайдені речі
- різати домашню худобу і птицю
- вишивати білими нитками
- лихословити та ображатись
- зловживати алкоголем, інакше цілий рік будете без грошей
День ангела сьогодні святкують: Іван, Василь, Панас.
Головна молитва дня
"Хрестителю Христовий, чесний Предтече, крайній пророче, перший мученику, постників і пустельників наставнику, чистоти вчителю і ближній друже Христовий! Тебе молю, не відкинь мене від твого заступництва, не покинь мене, занепалого багатьма гріхами; обнови душу мою покаянням, як другим хрещенням; очисти мене, гріхами оскверненого, і допоможи мені після смерті потрапити в Царство Небесне". Амінь.
Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.
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