День Іоанна Хрестителя: що сьогодні треба обов'язково зробити, щоб зберегти міцне здоров'я

7 січня за новим календарем християни відзначають Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана, за старим стилем у цей день святкували Різдво Христове.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Іван Хреститель був сином святих Єлизавети та Захарії. Вони довго не мали дітей і благали Бога про них. Господь почув їхні молитви і подарував сина. Іван Хреститель народився за пів року до Ісуса Христа. Коли у Віфлеємі за наказом Ірода вбивали немовлят, Єлизавета з дитиною втекла до пустелі.

До 30 років Іван вів аскетичне життя і багато молився. Тоді Господь закликав його вийти з проповіддю на берег Йордану, щоб підготувати народ до прийняття очікуваного Месії. У річці Йордан Іван хрестив людей, серед них був і Ісус Христос.

Християни вірять, що сьогодні обов'язково треба натщесерце випити освячену воду. Вона допоможе зберегти здоров'я на довгий час.

Додамо, що за старим стилем Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана відзначали 20 січня.

Прикмети дня

тепла і сонячна погода - літо буде спекотним

сніг та мороз - буде гарний урожай

туман - влітку буде багато сонячних днів

ніч на 7 січня ясна - буде багато повеней весною

птахи літають низько - чекайте опадів

йде дощ - буде хороший урожай зернових

якщо сьогодні охрестити дитину, то вона буде щасливою

якщо сьогодні побачите мишу, то в родині скоро буде поповнення

Що сьогодні не можна робити

приймати подарунки від чужих людей і незнайомців

прати одяг

вмиватися, бо є ризик, що вас обдурять

піднімати знайдені речі

різати домашню худобу і птицю

вишивати білими нитками

лихословити та ображатись

зловживати алкоголем, інакше цілий рік будете без грошей

День ангела сьогодні святкують: Іван, Василь, Панас.

Головна молитва дня

"Хрестителю Христовий, чесний Предтече, крайній пророче, перший мученику, постників і пустельників наставнику, чистоти вчителю і ближній друже Христовий! Тебе молю, не відкинь мене від твого заступництва, не покинь мене, занепалого багатьма гріхами; обнови душу мою покаянням, як другим хрещенням; очисти мене, гріхами оскверненого, і допоможи мені після смерті потрапити в Царство Небесне". Амінь.