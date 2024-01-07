День Иоанна Крестителя: что сегодня нужно обязательно сделать, чтобы сохранить крепкое здоровье

7 января по новому календарю христиане отмечают Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, по старому стилю в этот день праздновали Рождество Христово.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Иоанн Креститель был сыном святых Елизаветы и Захарии. Они долго не имели детей и молили Бога о них. Господь услышал их молитвы и подарил сына. Иоанн Креститель родился за полгода до Иисуса Христа. Когда в Вифлееме по приказу Ирода убивали младенцев, Елизавета с ребенком убежала в пустыню.

До 30 лет Иоанн вел аскетическую жизнь и много молился. Тогда Господь призвал его выйти с проповедью на берег Иордана, чтобы подготовить народ к принятию Мессии. В реке Иордан Иоанн крестил людей, среди них был и Иисус Христос.

Христиане верят, что сегодня обязательно нужно натощак выпить освященную воду. Она поможет сохранить здоровье на долгое время.

Добавим, что по старому стилю Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна отмечали 20 января.

Приметы дня

теплая и солнечная погода - лето будет жарким

снег и мороз - будет хороший урожай

туман - летом будет много солнечных дней

ночь на 7 января ясная - будет много наводнений весной

птицы летают низко - ждите осадков

идет дождь - будет хороший урожай зерновых

если сегодня окрестить ребенка, то он будет счастлив

если сегодня увидите мышь, то в семье скоро будет пополнение

Что сегодня нельзя делать

принимать подарки от чужих людей и незнакомцев

стирать одежду

умываться, потому что есть риск, что вас обманут

поднимать найденные вещи

резать домашний скот и птицу

вышивать белыми нитями

злословить и обижаться

злоупотреблять алкоголем, иначе круглый год будете без денег

День ангела сегодня празднуют: Иоанн, Василий, Афанасий.

Главная молитва дня

"Креститель Христов, честный Предтече, крайний пророк, первый мученик, постников и отшельников наставник, чистоты учитель и близкий друг Христов! Тебя молю, не отринь меня от твоего покровительства, не оставь меня, падшего многими грехами; обнови душу мою покаянием, как другим крещением: очисти меня, грехами оскверненного, и помоги мне после смерти попасть в Царство Небесное". Аминь.