ua en ru
Вс, 07 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

День Иоанна Крестителя: что сегодня нужно обязательно сделать, чтобы сохранить крепкое здоровье

Воскресенье 07 января 2024 06:00
UA EN RU
День Иоанна Крестителя: что сегодня нужно обязательно сделать, чтобы сохранить крепкое здоровье Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна празднуют 7 января (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

7 января по новому календарю христиане отмечают Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, по старому стилю в этот день праздновали Рождество Христово.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История праздника

Иоанн Креститель был сыном святых Елизаветы и Захарии. Они долго не имели детей и молили Бога о них. Господь услышал их молитвы и подарил сына. Иоанн Креститель родился за полгода до Иисуса Христа. Когда в Вифлееме по приказу Ирода убивали младенцев, Елизавета с ребенком убежала в пустыню.

До 30 лет Иоанн вел аскетическую жизнь и много молился. Тогда Господь призвал его выйти с проповедью на берег Иордана, чтобы подготовить народ к принятию Мессии. В реке Иордан Иоанн крестил людей, среди них был и Иисус Христос.

Христиане верят, что сегодня обязательно нужно натощак выпить освященную воду. Она поможет сохранить здоровье на долгое время.

Добавим, что по старому стилю Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна отмечали 20 января.

Приметы дня

  • теплая и солнечная погода - лето будет жарким
  • снег и мороз - будет хороший урожай
  • туман - летом будет много солнечных дней
  • ночь на 7 января ясная - будет много наводнений весной
  • птицы летают низко - ждите осадков
  • идет дождь - будет хороший урожай зерновых
  • если сегодня окрестить ребенка, то он будет счастлив
  • если сегодня увидите мышь, то в семье скоро будет пополнение

Что сегодня нельзя делать

  • принимать подарки от чужих людей и незнакомцев
  • стирать одежду
  • умываться, потому что есть риск, что вас обманут
  • поднимать найденные вещи
  • резать домашний скот и птицу
  • вышивать белыми нитями
  • злословить и обижаться
  • злоупотреблять алкоголем, иначе круглый год будете без денег

День ангела сегодня празднуют: Иоанн, Василий, Афанасий.

Главная молитва дня

"Креститель Христов, честный Предтече, крайний пророк, первый мученик, постников и отшельников наставник, чистоты учитель и близкий друг Христов! Тебя молю, не отринь меня от твоего покровительства, не оставь меня, падшего многими грехами; обнови душу мою покаянием, как другим крещением: очисти меня, грехами оскверненного, и помоги мне после смерти попасть в Царство Небесное". Аминь.

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

Читайте также о том, кто будет праздновать день ангела в январе.

Читайте РБК-Украина в Google News
свято в Україні церковный календарь