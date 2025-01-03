День інтриг та обману. Що обіцяє астрологічний прогноз на п'ятницю, 3 січня

Прогноз астропогоди на 3 січня

"Не варто голодувати. Ця п'ятниця - день обрання мети, вірності принципам, трансформації, засвоєння інформації та нових знань. Треба активно виявляти позитивні емоції та почуття, відстоювати ідеали, принципи, переконання", - розповіла Соловйова.

"Творчий день, коли можна планувати, аналізувати, корегувати кардинальні зміни у житті, які пов’язані з перспективами та можливостями в особистому та соціальному житті. Усе розпочате цієї п'ятниці повинно отримати свою завершеність", - додала вона.

Окрім цього, настає період перемоги над страхами, вирішення розбіжностей, боротьби за правду, захисту від нападів, розриву непотрібних зв’язків. Необхідно наважитися та перемогти свої сумніви. Також бажано повернути борги.

3 січня не час для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Також не варто забувати, що через ретроградність Марсу треба відмовитися від далеких поїздок та понаднормових навантажень на роботі.

Гороскоп на 3 січня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на п'ятницю

З 03:44, 3 січня, до 19:59, 14 січня Юпітер, планета "великого щастя", широких обріїв, багатих можливостей, подорожей, юриспруденції, законотворчості, освіти, науки та всього іноземного, буде у руйнівному градусі Близнюків️.

"У Близнюках цей градус символізує обман, інтриги, злодійство, хитрість, віроломство, наклеп, підступність, нахабство. Не покладайтесь на тих, хто не вартий довіри, будьте обережними у виборі друзів. Не потурайте собі, беручи участь у ризикованих підприємствах, з чиєї б ініціативи це не відбувалося", - радить астролог.

"Не ставте себе у залежність від оточуючих. Не підлаштовуйтесь під інших, живучі за їх рахунок. Не призначайте на цей період (з 3 до 14 січня) важливі справи, пов’язаних зі сферою відповідальності Юпітера", - також розповіла вона.

Також не слід забувати, що саме в цей період Юпітер може винагороджувати тих, хто гідно проходить крізь усі перевірки та випробовування "на міцність".