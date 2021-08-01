День Ильи-пророка 2 августа: что строго запрещено делать в праздник

Илья прославился своими пророчествами, также он низводил огонь с небес, молитвами мог призывать дождь, однажды воскресил мертвого отрока, а также разделил реку Иордан.

В конце своего земного пути Илья живым отправился на небо на огненной колеснице, в которую было запряжено четыре белых коня.

Самые строгие запреты праздника

Купаться в открытых водоемах в этот день и после него. В народе верили, что Илья бросил в воду ледышку. Раньше этот день знаменовал конец лета, а значит и купаний.

По другому преданию, когда Илья уносился в небо на колеснице, с копыта лошади упала подкова в воду и охладила ее. Поэтому, покупавшись в этот день, можно простудиться.

По другой версии, с этого времени вода начинает "цвести", что также чревато болезнями.

Еще люди верили, что в ночь на 2 августа у водоемов собирается нечистая сила - водяные, русалки, черти, которые могут затянуть купающихся в воду.

Ловить рыбу в этот день тоже запрещается.

Работать в поле. Считается, что любые работы с землей могут привести к гибели урожая. Единственное исключение - пчеловодство.

Стоять под деревом, кричать и ругаться, иначе вас может сразить молнией. От удара молнии в этот день может пострадать непокаявшийся грешник.

Останавливаться и стоять на перекрестках - верили, что там собирается разная нечисть.

Ругаться, сквернословить, дебоширить, злоупотреблять спиртным.

Что нужно сделать в праздник и накануне

Сходите в церковь на богослужение в этот день, а после соберите семью за праздничным обедом.

До праздника нужно успеть защитить дом, хозяйство и посевы от стихии - ливня, града, молнии, сильного ветра.

Молодые девушки на Ильи молились о замужестве, так как традиционно в это время играли свадьбы.

Проведите этот день с хорошими мыслями, делайте добро, тогда Илья-пророк вас отблагодарит хорошим урожаем, процветанием и благосостоянием.