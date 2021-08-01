День Іллі-пророка 2 серпня: що суворо заборонено робити в Свято

Ілля прославився своїми пророцтвами, також він зводив вогонь з небес, молитвами міг закликати дощ, одного разу воскресив мертвого отрока, а також розділив річку Йордан.

В кінці свого земного шляху Ілля живим відправився на небо на вогняній колісниці, в яку було запряжено чотири білих коня.

Найсуворіші заборони свята

Купатися у відкритих водоймах у цей день і після нього. У народі вірили, що Ілля кинув у воду шматок льоду. Раніше цей день знаменував кінець літа, а значить і купань.

За іншим переказом, коли Ілля уносився в небо на колісниці, з копита коня впала підкова в воду і охолодила її. Тому, скупавшись в цей день, можна застудитися.

За іншою версією, з цього часу вода починає "цвісти", що також загрожує хворобами.

Ще люди вірили, що в ніч на 2 серпня біля водойм збирається нечиста сила - водяні, русалки, чорти, які можуть затягнути тих, що купаються, у воду.

Ловити рибу у цей день теж забороняється.

Працювати в полі. Вважається, що будь-які роботи з землею можуть призвести до загибелі врожаю. Єдиний виняток - бджільництво.

Стояти під деревом, кричати і лаятися, інакше вас може убити блискавкою. Від удару блискавки в цей день може постраждати грішник, що не покаявся.

Зупинятися і стояти на перехрестях - вірили, що там збирається різна нечисть.

Лаятися, лихословити, бешкетувати, зловживати спиртним.

Що потрібно зробити у свято і напередодні

Сходіть до церкви на богослужіння в цей день, а після зберіть сім'ю за святковим обідом.

До свята потрібно встигнути захистити будинок, господарство і посіви від стихії - зливи, граду, блискавки, сильного вітру.

Молоді дівчата на Іллі молилися про заміжжя, так як традиційно в цей час грали весілля.

Проведіть цей день з хорошими думками, робіть добро, тоді Ілля-пророк вам віддячить хорошим урожаєм, процвітанням і добробутом.