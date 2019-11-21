День Достоинства и Свободы: что отмечают украинцы в этот день

Ежегодно в Украине 21 ноября отмечают День Достоинства и свободы и в этом году – это уже шестая годовщина со дня протестов. Официально эта дата была утверждена в 2014 году Петром Порошенко, через год после трагических событий в центре Киева. Украинцы вышли на улицы столицы, чтобы протестовать против объявленного решения правительства свернуть с курса евроинтеграции и остановить работу над ассоциацией между Украиной и ЕС.

Цель введения этой даты – донести до будущих поколений объективную информацию о судьбоносных событиях в Украине, а также – почтить патриотизм и мужество людей, которые встали на защиту демократических ценностей, прав и свобод человека.

День Достоинства и свободы в Украине (Фото: УНИАН)

Стоит отметить, что в Украине ранее отмечался День свободы – 22 ноября, который стали отмечать после 2004 года (День начала Оранжевой Революции) и этот праздник существовал до 2011 года, пока власть Виктора Януковича не отменила его указом.

День достоинства и свободы в Украине (Фото: РБК-Украина)

Национальный музей Революции достоинства опубликовал график мероприятий, которые посвящены Дню достоинства и свободы:

10:00 – поминальный молебен и возложение цветов возле часовни на аллее Героев Небесной сотни в экуменическом храме архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ. Еще один молебен запланирован на 18:00.

10:00 – экскурсии по местам Революции достоинства в центральной части Киева. Заказать экскурсию можно в информационно-выставочном центре музея Майдана на втором этаже Дома профсоюзов.

12:00 – открытие художественного проекта украинско-американской художницы Оли Родняк "Метемпсихоз" в Информационно-выставочном центре музея Майдана и параллельно в Нью-Йорк (художественный центр "Уайт Бокс").

17:00 – открытие выставочного пространства на месте строительства Музея Революции достоинства "МЗ Майдан, Мемориал, Музей".

На Аллее Героев Небесной Сотни пройдут различные мероприятия, посвященные Дню Достоинства и свободы, а в Колонном зале КГГА состоится показ фильма "Киев несокрушимый" британского режиссера Фила Стронгмена о Революции Достоинства.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой принял участие в мероприятиях ко Дню Достоинства и свободы и пообещал, что Музей Революции будет обязательно построен.

Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская поставили свечи перед крестом, поставленным в центре Киева в память о погибших во время событий на Майдане в начале 2014 года.

"В месте, где мы сейчас находимся, обязательно появится Музей Революции Достоинства. И это очень важно. Однако, будем откровенны, для памяти каждого погибшего, музея недостаточно", - сказал он.