День дочери 2020: красивые поздравления в картинках и стихах

25 апреля 2020 принято отмечать День дочери, который призван обратить внимание на проблемы детей женского пола. В их число входят возможности получения образования, медицинского обслуживания, социальные права, защита от дискриминации, принудительного замужества в детском возрасте и прочее.

Праздник призывает более чутко относиться к своим дочерям. Поэтому Styler собрал красивые и оригинальные стихи и открытки, которыми можно сделать приятный сюрприз своим любимым детям.

Поздравления с Днем дочери 25 апреля

Пусть ангел-хранитель тебя укроет от бед,

Пусть судьба подарит счастливый билет,

Пусть достанется тебе лакомый кусок,

Пусть не придется тебе затягивать поясок!

Чтоб не нуждалась ни в чем, чтоб богато жила,

Чтоб преданно мужа с работы ждала,

В День Дочери дарю тебе такие пожелания,

И чтоб не видела в твоих глазах я отчаяния!

День дочери 2020 - красивые поздравления в стихах

В День дочери я для тебя испеку пирог,

И выйду встречать тебя на порог,

Как в детстве, когда ты во дворе гуляла,

А я тебя с платочком в руках встречала!

Накормлю, умою, приголублю и спать уложу,

И знай, что в гости тебя всегда я жду,

Без повода, без причины, просто так,

Потому, что в моей жизни, без тебя - никак!

День дочери 2020 - красивые поздравления в стихах

С твоим праздничком тебя, дочка!

Пусть будут румяными твои щечки,

Пусть звонко звучит твой смех,

Пусть в жизни для счастья не будет помех!

С Днем Дочки! Храни тебя Бог, красавица,

Красота твоей души пусть всем нравится,

Пусть со всех сторон ты будешь хороша,

Пусть сердце ликует и пляшет душа!

День дочери 2020 - красивые поздравления в стихах

Желаем в День Дочери в радости купаться,

Желаем любимой доченькой всегда нам оставаться,

Желаем тонну золота и горы бриллиантов,

Богатых женихов желаем много вариантов!

И пусть каждый из них тебя боготворит,

Пусть сердце от предательства твоё не заболит,

Желаем не познать горечи разочарований,

Желаем тебе частых с удачей свиданий!

День дочери 2020 - красивые поздравления в стихах

Что пожелать тебе дочурка в этот день?

Чтоб не ложилась на тебя печали тень,

Чтобы невзгоды, огорченья обходили стороной,

Чтоб твои дети и семья всегда были с тобой!

Чтоб утром подавали чай в постель,

Чтоб на душе твоей не бушевала метель,

Чтоб на курорте летом ты загорала,

Чтобы для счастья в жизни тебе всего хватало!

День дочери 2020 - красивые поздравления в стихах (фото: pixabay.com)

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