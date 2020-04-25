День дочери 2020: красивые поздравления в картинках и стихах

В этот праздник стоит напомнить своим дочерям об их важности
25 апреля 2020 принято отмечать День дочери, который призван обратить внимание на проблемы детей женского пола. В их число входят возможности получения образования, медицинского обслуживания, социальные права, защита от дискриминации, принудительного замужества в детском возрасте и прочее.
Праздник призывает более чутко относиться к своим дочерям. Поэтому Styler собрал красивые и оригинальные стихи и открытки, которыми можно сделать приятный сюрприз своим любимым детям.
Пусть ангел-хранитель тебя укроет от бед,
Пусть судьба подарит счастливый билет,
Пусть достанется тебе лакомый кусок,
Пусть не придется тебе затягивать поясок!
Чтоб не нуждалась ни в чем, чтоб богато жила,
Чтоб преданно мужа с работы ждала,
В День Дочери дарю тебе такие пожелания,
И чтоб не видела в твоих глазах я отчаяния!
В День дочери я для тебя испеку пирог,
И выйду встречать тебя на порог,
Как в детстве, когда ты во дворе гуляла,
А я тебя с платочком в руках встречала!
Накормлю, умою, приголублю и спать уложу,
И знай, что в гости тебя всегда я жду,
Без повода, без причины, просто так,
Потому, что в моей жизни, без тебя - никак!
С твоим праздничком тебя, дочка!
Пусть будут румяными твои щечки,
Пусть звонко звучит твой смех,
Пусть в жизни для счастья не будет помех!
С Днем Дочки! Храни тебя Бог, красавица,
Красота твоей души пусть всем нравится,
Пусть со всех сторон ты будешь хороша,
Пусть сердце ликует и пляшет душа!
Желаем в День Дочери в радости купаться,
Желаем любимой доченькой всегда нам оставаться,
Желаем тонну золота и горы бриллиантов,
Богатых женихов желаем много вариантов!
И пусть каждый из них тебя боготворит,
Пусть сердце от предательства твоё не заболит,
Желаем не познать горечи разочарований,
Желаем тебе частых с удачей свиданий!
Что пожелать тебе дочурка в этот день?
Чтоб не ложилась на тебя печали тень,
Чтобы невзгоды, огорченья обходили стороной,
Чтоб твои дети и семья всегда были с тобой!
Чтоб утром подавали чай в постель,
Чтоб на душе твоей не бушевала метель,
Чтоб на курорте летом ты загорала,
Чтобы для счастья в жизни тебе всего хватало!
Ранее мы писали, какие подарки на 8 марта могут навлечь беду, а также, какие цветы не стоит дарить любимым женщинам в Международный женский день.