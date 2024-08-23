День Державного прапора України 2024: історія свята, красиві привітання у віршах та прозі
Сьогодні, 23 серпня - відзначається День Державного прапора України.
РБК-Україна (проєкт Styler) розказало історію свята та зібрало вітання до Дня прапора України у віршах і прозі.
Історія свята
День Державного прапора України відзначають щорічно 23 серпня, і цього року ми святкуємо його вже 20-й раз. Офіційний статус свято отримало завдяки Указу Президента Леоніда Кучми № 987/2004 від 23 серпня 2004 року.
Історія державного прапора України налічує багато століть і є частиною української культури з давніх часів. Синьо-жовті кольори, які мають глибоке коріння, символізують важливі елементи української традиції та релігії.
Ще з часів Київської Русі та козацької доби ці кольори використовувалися на гербах і прапорах українських земель. А офіційно синьо-жовтий прапор був визнаний Центральною Радою 22 березня 1918 року.
Після проголошення незалежності України у 1991 році цей прапор став державним символом, що поєднує багатовікову історію і прагнення народу до свободи.
Як красиво привітати з Днем прапора України (зображення: hochu.ua)
Значення кольорів
Кольори прапора України мають багатий символічний зміст. Блакитний колір традиційно асоціюється з ясним небом, тоді як жовтий символізує пшеничні поля, що відображає багатство української землі.
В релігійному контексті блакитний колір розглядається як знак божої сили, а жовтий - як символ віри. У сакральному розумінні блакитний представляє воду, що активізує енергію, а жовтий колір пов'язується з сонцем і вогнем, символізуючи життєву силу та тепло.
Вітаємо близьких з Днем прапора України 2024 (зображення: hochu.ua)
Привітання у прозі
Вітаю з Днем Державного прапора України! Бажаю, щоб блакитний колір неба завжди був ясним і мирним, а жовті поля радували нас щедрим урожаєм. Нехай прапор України завжди майорить з гордістю і приносить мир, надію та добробут нашій рідній землі.
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Щиро вітаю з Днем Державного прапора України! Нехай ваше життя буде таким же яскравим і насиченим, як кольори нашого прапора. Бажаю мирного неба, щедрих полів і нескінченної гордості за свою країну, яка розвивається і процвітає!
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З Днем Прапора України! Нехай наші небеса завжди залишаються блакитними, а поля - золотими від врожаю. Пишаймося нашим прапором, який відображає силу та красу нашої країни, і нехай він завжди буде символом нашого патріотизму та єдності.
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Вітаємо з Днем Державного прапора України! Нехай кольори нашого прапора завжди символізують силу, єдність і процвітання. Бажаємо миру, щастя і благополуччя нашій прекрасній Україні та кожному її громадянину.
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З нагоди Дня Державного прапора України, бажаємо гордості та радості від нашого символу незалежності. Нехай прапор України завжди майорить з гордістю, а країна продовжує процвітати, приносячи кожному щасливе і успішне життя.
Красиві привітання з Днем прапора України (зображення: hochu.ua)
Привітання у віршах
Це прапор - вільної країни,
Це прапор - міста і села,
Це стяг моєї Батьківщини,
І в ньому вічності добра.
Він майорить, як синє небо,
Безхмарний - символе добра,
А жовтий - золоте колосся,
Відбиток віри та тепла.
І він, величиться над нами,
Показуючи вірний шлях,
Блакитним й жовтим кольорами,
На небі й на своїх полях.
***
З часів далеких відгомін іде
Про прадідів відвагу, мужність, славу.
Наш прапор житнім золотом цвіте;
Він - символ незалежної держави.
Знамення сяє сонцем золотим,
Небесною виблискує блакиттю…
З ним здобували все, що є святим;
І нас із ним нікому не скорити!
Вітання до Дня прапора України 2024 (зображення: hochu.ua)
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт Верховної Ради України, Вікіпедія.