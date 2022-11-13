На день чи назавжди? Як перевірити довгострокову сумісність у стосунках

Коли ми тільки починаємо стосунки, і партнер нам дуже подобається, то звісно хочемо, щоб це було не на тиждень чи місяць, а на все життя. Але не всім так щастить. Психологи кажуть, що проблема може критися в самому початку, і з'ясувати все треба, як то кажуть, "на березі".
Про це пише канал Сексологія. Самооцінка і стосунки.
Чи однаково ми ставимося до того, щоб мати (не мати) дітей?
Чи можемо ми поговорити про наші фінанси і про те, як ми обидва бачимо управління ними?
Чи є у нас обох інтереси (хобі) і повноцінне життя поза цими стосунками?
Чи хотіла (хотів) би ти бути з ним (нею), якщо він (вона) залишиться таким (такою), як зараз, і ніколи не зміниться?
Які речі для тебе недопустимі і ти їх не зможеш пробачити?
Чи можемо ми ділитися своїми сексуальними потребами?
Чи є у нас схожі життєві цілі?
Чи можемо ми спілкуватися поважливо і чесно ділитися своїми почуттями, емоціями, проблемами?
Якщо серед цих питань забагато викликало у вас сумнівні відповіді, варто задуматися, чи та людина з вами поряд.
Раніше ми писали, як повернути вогонь у стосунки. Метод, який спрацює гарантовано.
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