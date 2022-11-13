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На день чи назавжди? Як перевірити довгострокову сумісність у стосунках

Фото: Як перевірити довгострокову сумісність у стосунках (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Коли ми тільки починаємо стосунки, і партнер нам дуже подобається, то звісно хочемо, щоб це було не на тиждень чи місяць, а на все життя. Але не всім так щастить. Психологи кажуть, що проблема може критися в самому початку, і з'ясувати все треба, як то кажуть, "на березі".

Про це пише канал Сексологія. Самооцінка і стосунки.

Поставте всього вісім питань, які стосуються вас обох

  • Діти

Чи однаково ми ставимося до того, щоб мати (не мати) дітей?

  • Гроші

Чи можемо ми поговорити про наші фінанси і про те, як ми обидва бачимо управління ними?

  • Інтереси

Чи є у нас обох інтереси (хобі) і повноцінне життя поза цими стосунками?

  • Зміни

Чи хотіла (хотів) би ти бути з ним (нею), якщо він (вона) залишиться таким (такою), як зараз, і ніколи не зміниться?

  • Табу

Які речі для тебе недопустимі і ти їх не зможеш пробачити?

  • Секс

Чи можемо ми ділитися своїми сексуальними потребами?

  • Цілі

Чи є у нас схожі життєві цілі?

  • Взаємодія

Чи можемо ми спілкуватися поважливо і чесно ділитися своїми почуттями, емоціями, проблемами?

Якщо серед цих питань забагато викликало у вас сумнівні відповіді, варто задуматися, чи та людина з вами поряд.

Раніше ми писали, як повернути вогонь у стосунки. Метод, який спрацює гарантовано.

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