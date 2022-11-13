На день или навсегда? Как проверить долгосрочную совместимость в отношениях

Задайте всего восемь вопросов, касающихся вас обоих

Дети

Одинаково ли мы относимся к тому, чтобы иметь (не иметь) детей?

Деньги

Можем ли мы поговорить о наших финансах и о том, как мы оба видим управление ими?

Интересы

Есть ли у нас обоих интересы (хобби) и полноценная жизнь вне этих отношений?

Изменения

Хотела ли бы ты быть с ним (ней), если он (она) останется таким (такой), как сейчас, и никогда не изменится?

Табу

Какие вещи для тебе недопустимы и ты их не сможешь простить?

Секс

Можем ли мы делиться своими сексуальными потребностями?

Цели

Есть ли у нас схожие жизненные цели?

Взаимодействие

Можем ли мы общаться уважительно и честно делиться своими чувствами, эмоциями, проблемами?

Если среди этих вопросов слишком много вызывало у вас сомнительные ответы, стоит задуматься, тот ли человек с вами рядом.