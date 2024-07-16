День бухгалтера 2024: історія свята і красиві привітання

Сьогодні в Україні відзначають День бухгалтера. Не забудьте привітати своїх близьких і рідних, які причетні до цього свята, адже вони заслуговують на подяку.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що це за свято та як привітати колег та друзів.

Історія свята

Дата свята вибрана невипадково. Саме в цей день 1999 року було прийнято Закон України № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Спочатку свято біло неофіційним та відзначалося лише Федерацією аудиторів та бухгалтерів. Але вже через 5 років, після прийняття Указу Президента України № 662/2004 від 18.06.2004 р., День українського бухгалтера отримав офіційний статус.

Наразі День бухгалтера відзначають усі, хто має відношення до бухгалтерії та економіки. Це свято як для новачків, так і для досвідчених фахівців бухгалтерського обліку, а також для викладачів та студентів економічних навчальних закладів.

Як привітати близьких з Днем бухгалтера 2024 (листівки: ogo.ua)

Привітання прозою

З Днем бухгалтера! Нехай робота приносить лише задоволення, звіти завжди виходять бездоганними, а всі фінансові питання вирішуються легко і швидко. Бажаю вам процвітання, стабільності та безмежного натхнення у вашій важливій справі!

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Вітаю з Днем бухгалтера! Нехай ваші баланси завжди сходяться, документи не створюють проблем, а кожен робочий день приносить задоволення і радість. Бажаю професійних досягнень і особистого щастя, нехай у вашому житті буде більше позитивних емоцій і приємних моментів!

Вітання до Дня Бухгалтера у віршах та прозі (листівки: ogo.ua)

З Днем бухгалтера! Нехай робота приносить задоволення, колеги радують своєю підтримкою, а життя дарує яскраві моменти. Бажаю, щоб кожен день був наповнений новими досягненнями і радістю від успішно виконаної роботи!

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Дорогий бухгалтере! Вітаю з професійним святом! Бажаю, щоб ваша майстерність завжди виходила на перший план, а кожен баланс був бездоганним. Нехай кожен робочий день приносить вам задоволення, а життя наповнюється радістю і гармонією!

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Вітаю з Днем бухгалтера! Нехай кожен робочий день приносить лише радість від досягнень і нових викликів. Бажаю, щоб ваші фінансові звіти завжди були бездоганними, а робота - дарувала задоволення і вдячність колег. Нехай у вашому житті кожен день буде наповнений гармонією і процвітанням!

Як привітати близьких і рідних з Днем бухгалтера (фото: happymonday.ua)

Вірші до Дня бухгалтера

З Днем бухгалтера вітаю,

Цифри радо прославляю,

Дебет, кредит - як магічні,

Все в балансі, все логічно.

Ви - чарівники із казки,

Зводите щодня підказки,

Звіти точні та охайні,

Справи всі у вас безкрайні.

Нехай легко вам працюється,

Все як треба підрахується,

Радість буде у роботі,

Менше стресу й більш - турботи.

***

В офісній тиші рахунки течуть,

Майстерно бухгалтери труд свій несуть.

Вміють знайти вони правильний шлях,

Числа та цифри - це їхній стяг.

Точність і порядок - вірнії друзі,

Їм відплатили вони по заслузі.

Помилки шукають майже без сну,

Робота удень і у тишу нічну.

Тож хай всі зусилля оцінені будуть,

І успіх заслужений швидко здобудуть!

***

Цифри скачуть, стовпчики кружляють,

Кнопки в калькуляторі танцюють.

Звітність горить, дедлайн вже ось-ось,

Бухгалтер у кріслі - майстер і бос.

Втомлені очі, мокре чоло,

Але рух не спиниться за цим столом.

Бо знає бухгалтер: коли новий звіт -

То дебет та кредит зійдуться, як слід.

Тож хай вам робота приносить лиш радість,

Нехай нерви будуть міцніші за сталь,

А у звіті помилок - як на небі вдень зірок!

Красиві витання до Дня бухгалтера України (листівки: ogo.ua)