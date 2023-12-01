День борьбы со СПИДом. Как бороться с вирусом и возможно ли его вылечить

Каждый год 1 декабря в мире отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом. Эта проблема никогда не теряет своей актуальности, поскольку количество случаев инфицирования не уменьшается. Например, за девять месяцев 2023 года объем услуг по тестированию на ВИЧ в Украине увеличился с 1 109 149 до 1 561 754 по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно знать об инфицировании ВИЧ и СПИДа, а также как можно подавлять этот вирус.

Что такое ВИЧ и как он передается

Это инфекционное заболевание, развивающееся вследствие инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), длительного переживания ВИЧ в лимфоцитах, макрофагах и клетках нервной ткани.

ВИЧ передается:

через кровь. При попадании крови или других биологических жидкостей, содержащих кровь от ВИЧ-инфицированного лица к здоровому человеку.

половым путем

от инфицированной ВИЧ матери к ее ребенку во время беременности, родов и кормления грудью.

Однако важно знать и о путях, по которым ВИЧ не передается:

при совместном пользовании бытовыми вещами, посудой, работе в одном помещении

в бане и сауне

через поцелуи

через объятия и рукопожатие

через чихание и кашель

из-за укусов комаров или других насекомых

Именно на этом основываются мифы о ВИЧ, поэтому важно знать.

После окончания острой стадии ВИЧ-инфекции развивается бессимптомный период, который длится 8-12 лет. Это именно то время, когда человек становится наиболее опасным для своих сексуальных партнеров, нарушается система иммунной защиты и развиваются заболевания, вызванные возбудителями различных инфекций.

Эта стадия заболевания называется СПИД.

Чтобы избежать заражения ВИЧ-инфекцией, следует соблюдать здоровый образ жизни, отказаться от рискованного по поводу инфицирования ВИЧ поведения, использовать презервативы во время полового акта.

Как лечат ВИЧ/СПИД

Раньше лекарств или других препаратов против ВИЧ и СПИДа не существовало. Однако сегодня медики используют антиретровирусную терапию.

Это метод лечения ВИЧ-инфекции и СПИДа, который заключается в максимальном угнетении размножения ВИЧ в организме.

АРВ-терапия позволяет остановить размножение вируса, а клетки иммунитета могут восстановиться и выстроить защиту против других вирусов.

Если человек с ВИЧ, то его лечение состоит в том, чтобы принимать одну таблетку в день в одно и то же время. Однако это может меняться в зависимости от схемы лечения и от того, как давно вирус находится в организме человека.

В то же время следует понимать, что терапия не уничтожает вирус, а лишь приостанавливает его размножение.

Где в Киеве сдать тест на ВИЧ

КНП "Киевская городская клиническая больница № 5", Кабинет "Доверие":

ул. Отдыха, 11, кабинет 101 (09:00-17:00)

ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 5 (вт-сб, 09:00-14:00)

Мобильный пункт тестирования:

Рынок Днепр, бульвар Кольцова, 12 (понедельник, 11:00-16:00)

Контрактовая площадь (пятница, 12:00-16:00)

Найти другие локации для прохождения бесплатного тестирования можно найти по ссылке.