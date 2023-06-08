День батька у 2023 році: коли та як треба привітати татусів

День батька в Україні почали відзначати кілька років тому. Раніше для привітання всіх татусів обирали дати свят, які існують в інших країнах. Але з 2019 року в Україні є своя дата Дня батька.

Коли відзначатимемо День батька у 2023 році і які вже є традиції – читайте у матеріалі Styler.

Коли в Україні День батька

У 2019 році президент України підписав указ, в якому було встановлено офіційну дату Дня батька - третя неділя червня. 2023 року відзначатиме свято всіх татусів будемо 18 червня.

Існує також ще одна дата – Всесвітній день батька, який відзначають у третю неділю вересня. Цю дату використовують багато міжнародних організацій.

Як з'явився День батька

У 1909 році Сонора Додд із міста Спокана, штат Вашингтон, вирішила висловити повагу та подяку своєму батькові, який рано овдовів і поодинці виховав шістьох дітей. Сонара звернулася до міської ради з проханням започаткувати важливе свято - День батька.

Ідею схвалили та спочатку обрали дату 5 червня. Але підготовчі роботи затяглися, і важлива подія відбулася лише 19 червня 1910 року. Далі до ідеї підключилися інші штати США, і з 1966 свято стало офіційним. До 2012 року відзначати День батька стали у 28 країнах світу – у третю неділю червня.

У деяких країнах було встановлено власні дати цього свята - як перехідні, так і чітко зафіксовані.

Як відзначають День батька

Мета цього свята - створення та розвитку умов для зміцнення сімейних зв'язків та визнання ролі батьків у виховному процесі. А також популяризація сімейного способу життя, створення повних сімей та формування відповідальності батьків за життя своїх дітей.

У багатьох країнах цього дня проводять різноманітні конференції, міські заходи. Також люди самостійно організовують пікніки, сімейні вечері та барбекю. Батькам та дідусям дарують подарунки. Дорослі діти відвідують своїх батьків.

А на державному рівні вручають нагороди багатодітним батькам та батькам, які виховують дітей самостійно.