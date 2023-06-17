День отца 2023: когда праздновать и как поздравить любимых пап
Ежегодно в третье воскресенье июня отмечают День отца - дети во всем мире выражают благодарность своим папам за любовь и заботу. В Украине этот день особенно трепетный, поскольку тысячи детей сейчас в разлуке со своими отцами, которые на фронте защищают Родину от врага.
О том, как появился праздник и как его лучше отметить, рассказываем в материале Styler.
История праздника
День отца предложила создать американку Сонора Додд в 1909 году. Так она хотела почтить своего отца - ветерана Гражданской войны Уильяма Джексона Смарта. Он, овдовев, не отдал своих троих детей на воспитание родственникам, как это было принято в те времена, а стал заботиться о них сам.
Позже Уильям женился на вдове, которая осталась одна с тремя детьми. Со временем у пары родилось еще 6 общих детей, самой старшей из них стала Сонора.
Идея создать праздник возникла у 27-летней Соноры, когда она посетила церковную службу ко Дню матери. Тогда она спросила у церковнослужителя, когда же будут праздновать День отца?
Женщина призвала отмечать его в третье воскресенье июня. С соответствующим предложением она обратилась к руководителям церковных общин и даже к губернатору штата Вашингтон.
Уже в следующем июне в 1910 году впервые отметили День отца. В тот день Сонара пошла в гости к папе, а потом разносила подарки ко Дню отца пожилым людям.
Сначала праздник не был официальным, но за полвека распространился по всем Штатам. В 1966 году президент Линдон Джонсон издал распоряжение о назначении третьего воскресенья июня Днем отца. Через 6 лет закон подписал Ричард Никсон, призывая американцев в этот день приветствовать своих пап и выражать благодарность.
В Украине на законодательном уровне этот праздник был зафиксирован в 2019 году.
Сонора Смарт Додд и Уильям Джексон Смарт (фото: emmanuil.cbn.org)
Как отпраздновать День отца
Лучшим празднованием станет совместное время с отцом. Однако, если отец сейчас далеко от семьи, то стоит заранее подготовить поздравления в виде стиха, картинки или даже записать коротенькое видео и отправить ему, чтобы папа смог просматривать его по несколько раз в свободную минутку.
Прекрасным подарком станет рисунок или открытка, которую ребенок изготовит самостоятельно. Также можно пофантазировать и сделать мини-фотокнигу с фотографиями, которые будут напоминать о лучших событиях в жизни. Дополнить сюрприз можно любимыми сладостями отца.
Очень важно провести этот день вместе. Поэтому запланируйте совместный поход в кино или кафе. Или устройте себе спортивный день - покатайтесь на велосипедах или картинге, сыграйте в боулинг или пойдите погулять в парк.
Как отпраздновать День отца (фото: Freepik)
Если нет возможности активно провести этот день вне дома, то устрой киновечер и посмотрите любимый фильм. Или приготовьте вместе любимое блюдо папы.
И даже если вы уже давно взрослые и сами стали отцом, то не забудьте позвонить и поздравить своего папу с праздником. А еще лучше - забегите в гости хотя бы на часик. Ведь сейчас очень важно использовать любую возможность, чтобы показать близким людям, насколько они важны для нас.
Раньше мы делились календарем церковных праздников на июль.
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