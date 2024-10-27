День автомобіліста 2024: красиві привітання для рідних і друзів
Свято автомобіліста і дорожника - це особливий день, коли ми вітаємо тих, хто забезпечує безпеку та комфорт на наших дорогах.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало кращі привітання для автомобілістів у прозі, віршах і листівках.
Історія свята
День автомобіліста і дорожника в Україні святкують щорічно з 1993 року, коли президент Леонід Кравчук підписав відповідний указ. Це свято виникло на базі радянського Дня водія, який відзначався з 1980-х років, та об'єднало професійні святкування водіїв і працівників шляхового господарства.
Сьогодні в Україні працює понад 1 мільйон автомобілістів, які забезпечують ефективне функціонування транспортної системи. Це свято відзначають водії автомобілів і автобусів, далекобійника, механіки, інженери та будівельники доріг.
У цей день традиційно бажають надійності транспорту та безпечних доріг. Президент України також вітає працівників дорожньої сфери, підкреслюючи їхній важливий внесок у розвиток транспортних шляхів країни.
Красиві привітання з Днем автомобіліста (листівки: forkids.org.ua)
Привітання з Днем автомобіліста простими словами
Дорогий автомобіліст, вітаємо тебе з Днем автомобіліста! Бажаємо, щоб твої поїздки були завжди приємними, а дорога - безпечною. Нехай у кожному маршруті зустрічаються лише добрі люди, а всі затори обходять стороною!
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Вітаю з Днем автомобіліста! Нехай кожен поворот веде до нових відкриттів, а машина завжди служить тобі вірою і правдою. Бажаю безпечних та захопливих подорожей, які даруватимуть тільки радість!
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З Днем автомобіліста! Бажаю, щоб твої подорожі завжди були комфортними, а справи - успішними. Нехай кожна поїздка приносить нові враження, а автомобіль ніколи не підводить. Щасливих доріг тобі!
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Вітаю з Днем автомобіліста! Нехай в кожному закутку України чекають лише приємні сюрпризи, а твоє авто завжди буде на ходу. Бажаю відмінного настрою та безпечних поїздок у будь-яку погоду!
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Дорогий друже, вітаю з Днем автомобіліста! Нехай твоя дорога буде щасливою, а кожна зупинка - на радісних нотах. Бажаю, щоб твої мрії збувалися, а подорожі завжди приносили нові враження та незабутні моменти!
Щирі вітання до Дня дорожника 2024 (листівки: forkids.org.ua)
Привітання з Днем автомобіліста і дорожника
Автомобілісте, свято настає!
На хвилі драйву мчить авто твоє!
Хай вітер свіжий вікна омиває,
А кожна мить в дорозі надихає.
Хай шлях веде у світле майбуття,
Бажаю радості у кожнім дні життя,
Хай зустрічається тобі лише добро.
І міцно хай тримається кермо!
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Вітаю тебе, автомобілісте,
Ти на дорозі - справжній артист!
Автівка твоя - талісман свободи,
На ній подолаєш ти всі перешкоди.
Хай шлях буде рівний, без ям і круч,
Кермуєш до успіху власноруч,
Двигун хай звучить, як пісня дзвінка,
І радість приносить поїздка швидка.
Вітання для автомобілістів і дорожників (листівки: happymonday.ua)
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти "Happy Monday", "For Kids".