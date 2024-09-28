День ангела Уляни: кращі привітання у віршах і прозі

День ангела Уляни - чудова нагода висловити найкращі побажання та привітати зі святом. У цей особливий день їй варто подарувати радісні слова, наповнені любов'ю та теплом.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкращі привітання для Уляни з іменинами, які розчулять кожну.

Привітання у СМС

Уляно, сердечно вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі море радості та щастя! Нехай завжди поруч будуть друзі, які розуміють і підтримують, а на твоєму обличчі сяє лише щирий, радісний сміх. Нехай життя дарує лише світлі моменти, без сліз і суму!

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Мила Уляно! З нагоди твоїх іменин бажаю тобі безмежної енергії та гармонії в душі! Нехай усі твої починання будуть успішними, а кожен день приносить щось добре й приємне. Щастя тобі, натхнення і тільки найкращих емоцій!

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Дорога Уляно, щиро вітаю з твоїм святом! Бажаю, щоб доля завжди була прихильною до тебе і приносила лише радісні події. Нехай кохання, удача і процвітання супроводжують тебе на кожному кроці. Насолоджуйся кожною миттю!

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З Днем ангела, Уляно! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе, допомагає в скрутні моменти і радіє разом із тобою. Нехай він буде поруч на кожному кроці, підтримуючи й надихаючи на краще. Нехай цей день подарує світло і радість у твоєму житті!

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Сьогодні чудова нагода нагадати про твого небесного захисника, який завжди поруч. Вір у його силу, звертайся до нього в часи випробувань, і він завжди допоможе знайти правильний шлях. Божої тобі опіки і благословення на кожен день!

Красиві привітання у День ангела Уляни (зображення: vitannya.in.ua)

Вірші для Уляни

У День Народження, Уляна

Хочу побажати не мало:

Щоб ти завжди благоухала,

Щоб кар’єра процвітала,

На обличчі посмішка сяяла.

***

Зі святом тебе, Уляно, вітаю!

Хай бережуть тебе янголи.

Не сумувати тобі бажаю

В цьому житті ніколи.

Нехай успіх, удача, щастя

Чекають у житті,

Хай здоров’я не підводить,

Багато чого досягнеш ти.

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Наша мила Уляна,

Не знайти в тобі вади!

Красою ти залучаєш,

Добротою привертаєш.

Твій веселий норов ми знаємо,

Тонкий гумор обожнюємо.

Ти товариська, дипломатична,

Друзями завжди оточена.

Побажати хочемо ми в житті

Бути щасливою завжди!

Щирі вітання з іменинами для Уляни (зображення: vitannya.in.ua)