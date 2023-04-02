День ангела Світлани: привітайте любих іменинниць гарними листівками, віршами та СМС

2 квітня 2023 року день ангела святкують дівчата і жінки з прекрасним давньоукраїнським іменем Світлана.
Привітайте любих іменинниць з їхнім днем за допомогою віршів, листівок і СМС, які ви знайдете в матеріалі Styler далі.
Ім'я Світлана має слов'янське коріння та складається з двох слів - "світло" і "лан", яке у древніх русичів означало "земля". Це ім'я буквально означає "Світло Землі".
Також є інше трактування - "світла", це може вважатися, як опис як зовнішніх даних, наприклад "світловолоса", так і характеру - "світла, чиста душа".
Світлана - доброзичлива, чутлива, комунікабельна і життєрадісна. Проте може виявляти такі не дуже гарні риси, як нерішучість і боязкість.
Окрім 2 квітня Світлана святкує день ангела 26 лютого і 16 листопада.
З Днем Світлани я вітаю,
Щиро від душі бажаю
Щастя, радості, здоров’я,
Щоб було усе чудово!
Хай з роками врода твоя
Тільки розквітає,
Бог дарує гарну долю,
Від бід вберігає!
Сьогодні настали іменини
У Світлани, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріями тебе вінчає.
Для мене ти, моя Світлано,
Прекрасна, ніжна і кохана,
Я так тебе люблю!
Мене бентежать твої очі,
З тобою разом бути хочу
Так, що ночей не сплю.
Для мене ти одна-єдина,
Моя царівна й господиня!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти
Дарую вам, Світлано, в цей прекрасний день!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!
Усе найкраще, світле, гарне,
Бажаю щиро я тобі, Світлано!
Везіння, успіху, таланту,
Щастя, радості й кохання!
Будь здорова та квітуча,
В усіх справа будь везуча,
Будь щаслива та кохана,
З іменинами, Світлано!
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Світланко, вітає!
Світлано, вітаю тебе зі святом! Нехай кожну мить дарує радість та щастя. Бажаю, щоб процвітання та затишок завжди були у твоєму домі. Бажаю, щоб тебе оточували люблячі близькі люди. Щастя, миру, благополуччя!
Дорога Світланко, вітаю тебе! Бажаю приємних несподіванок та раптових радостей у житті, великих просторів щастя та рівних доріг до успіху. Світланко, будь завжди красива до запаморочення і кохана до безумства.
Будь прекрасна, люба Світлано, нехай на душі завжди буде тепло і радісно, а життя твоє буде солодким і безхмарним. Твори, мрій, досягай! Нехай енергія б'є через край, а у твоєму домі живуть любов і довіра!
Світланко, моя мила, ти чудова людина і мені хочеться побажати тобі радісних моментів життя, які кожен твій день зроблять особливим і наповнять твій душевний світ яскравими емоціями.
Мила Світланко, хочу побажати тобі сьогодні, щоб у твоє життя приходило все лише світле та добре. Будь завжди чарівна, амбітна і радісна. Бажаю багато щасливих днів.
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