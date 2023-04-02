День ангела Світлани: привітайте любих іменинниць гарними листівками, віршами та СМС

2 квітня 2023 року день ангела святкують дівчата і жінки з прекрасним давньоукраїнським іменем Світлана.

Привітайте любих іменинниць з їхнім днем за допомогою віршів, листівок і СМС, які ви знайдете в матеріалі Styler далі.

Значення імені Світлана

Ім'я Світлана має слов'янське коріння та складається з двох слів - "світло" і "лан", яке у древніх русичів означало "земля". Це ім'я буквально означає "Світло Землі".

Також є інше трактування - "світла", це може вважатися, як опис як зовнішніх даних, наприклад "світловолоса", так і характеру - "світла, чиста душа".

Світлана - доброзичлива, чутлива, комунікабельна і життєрадісна. Проте може виявляти такі не дуже гарні риси, як нерішучість і боязкість.

Окрім 2 квітня Світлана святкує день ангела 26 лютого і 16 листопада.

Привітання для Світлани у віршах, СМС і листівках

З Днем Світлани я вітаю,

Щиро від душі бажаю

Щастя, радості, здоров’я,

Щоб було усе чудово!

Хай з роками врода твоя

Тільки розквітає,

Бог дарує гарну долю,

Від бід вберігає!

Сьогодні настали іменини

У Світлани, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріями тебе вінчає.

Для мене ти, моя Світлано,

Прекрасна, ніжна і кохана,

Я так тебе люблю!

Мене бентежать твої очі,

З тобою разом бути хочу

Так, що ночей не сплю.

Для мене ти одна-єдина,

Моя царівна й господиня!

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі всі, що до вподоби квіти

Дарую вам, Світлано, в цей прекрасний день!

Хай Матір Божа Вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа!

Усе найкраще, світле, гарне,

Бажаю щиро я тобі, Світлано!

Везіння, успіху, таланту,

Щастя, радості й кохання!

Будь здорова та квітуча,

В усіх справа будь везуча,

Будь щаслива та кохана,

З іменинами, Світлано!

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Світланко, вітає!

Привітання у прозі та гарні картинки

Світлано, вітаю тебе зі святом! Нехай кожну мить дарує радість та щастя. Бажаю, щоб процвітання та затишок завжди були у твоєму домі. Бажаю, щоб тебе оточували люблячі близькі люди. Щастя, миру, благополуччя!

Дорога Світланко, вітаю тебе! Бажаю приємних несподіванок та раптових радостей у житті, великих просторів щастя та рівних доріг до успіху. Світланко, будь завжди красива до запаморочення і кохана до безумства.

Будь прекрасна, люба Світлано, нехай на душі завжди буде тепло і радісно, а життя твоє буде солодким і безхмарним. Твори, мрій, досягай! Нехай енергія б'є через край, а у твоєму домі живуть любов і довіра!

Світланко, моя мила, ти чудова людина і мені хочеться побажати тобі радісних моментів життя, які кожен твій день зроблять особливим і наповнять твій душевний світ яскравими емоціями.

Мила Світланко, хочу побажати тобі сьогодні, щоб у твоє життя приходило все лише світле та добре. Будь завжди чарівна, амбітна і радісна. Бажаю багато щасливих днів.