День ангела Светланы: поздравьте любимых именинниц красивыми открытками, стихами и СМС

2 апреля 2023 день ангела празднуют девушки и женщины с прекрасным древнеукраинским именем Светлана.

Поздравьте любых именинниц с их днем с помощью стихов, открыток и СМС, которые вы найдете в материале Styler далее.

Значение имени Светлана

Имя Светлана имеет славянские корни и состоит из двух слов - "свет" и "лан", которое у древних русичей означало "земля". Это имя буквально означает "Свет Земли".

Также есть другая трактовка - "светлая", это может считаться, как описание как внешних данных, например "светловолосая", так и характера - "светлая, чистая душа".

Светлана - дружелюбная, чувствительная, коммуникабельная и жизнерадостная. Однако может проявлять такие не очень хорошие черты, как нерешительность и робость.

Кроме 2 апреля Светлана отмечает день ангела 26 февраля и 16 ноября.

Поздравления для Светланы в стихах, СМС и открытках

Светик, солнышко родное,

Счастье будет пусть большое.

Будет пусть удача рядом,

Принесет успех в награду.

Пусть здоровье не подводит,

Пусть богатство в дом приходит.

Пусть в душе царит покой,

Будь хранима ты судьбой.

Света, Светочка, цветочек,

Наш прекрасный ангелочек,

Будь бессовестно счастливой,

Просто сказочно красивой!

Позитивной будь и легкой,

Элегантной, модной, четкой -

Просто девушкой мечтой.

Ты, Светланка, будь собой!

Желаю, дорогая Света,

Тебе здоровья, много сил!

Всегда любовью будь согрета,

Чтоб радость каждый день дарил!

Осуществляй мечты, стремления,

Будь хороша всегда собой,

Лови от жизни наслаждение

И озаряй мир добротой!

Желаю я тебе, Светлана,

Любви и счастья океана,

Ты на волнах его качайся,

От восхищенья улыбайся.

И на просторах океана

Ты встреть, Светлана, капитана,

Который жизнь раскрасит ярко,

Полюбит тебя, Света, жарко!

Все лучшее, светлое, красивое,

Желаю искренне я тебе, Светлана!

Везения, успеха, таланта,

Счастья, радости и любви!

Будь здорова и цветуща,

Во всех делах будь везуча!

Будь счастлива и любима,

С именинами, Светуся!

Солнце с неба радостно сияет,

Лучи для тебя в букетик собирает,

Ветер шепчет, задувает,

Тебя с именинами, Светланка, поздравляет!

Поздравления в прозе и красивые картинки

Светлана, поздравляю тебя с праздником! Пусть каждый миг дарит радость и счастье. Желаю, чтобы процветание и уют всегда были в твоем доме. Желаю, чтобы тебя окружали любящие близкие люди. Счастья, мира, благополучия!

Дорогая Светланка, поздравляю тебя! Желаю приятных неожиданностей и внезапных радостей жизни, больших просторов счастья и ровных дорог к успеху. Светланка, будь всегда красива до головокружения и любима безумно.

Будь прекрасна, дорогая Светлана, пусть на душе всегда будет тепло и радостно, а жизнь твоя будет сладкой и безоблачной. Твори, мечтай, достигай! Пусть энергия бьет через край, а в твоем доме живут любовь и доверие!

Светланка, моя милая, ты прекрасный человек и мне хочется пожелать тебе радостных моментов жизни, которые каждый твой день сделают особенным и наполнят душевный мир яркими эмоциями.

Все фото: freepik

Милая Светланка, хочу пожелать тебе сегодня, чтобы в твою жизнь приходило все только светлое и доброе. Будь всегда очаровательна, амбициозна и радостна. Желаю много счастливых дней.