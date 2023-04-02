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День ангела Светланы: поздравьте любимых именинниц красивыми открытками, стихами и СМС

Новина українською →
Воскресенье 02 апреля 2023 07:00
День ангела Светланы: поздравьте любимых именинниц красивыми открытками, стихами и СМС Поздравьте Свету с днем ангела (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

2 апреля 2023 день ангела празднуют девушки и женщины с прекрасным древнеукраинским именем Светлана.

Поздравьте любых именинниц с их днем с помощью стихов, открыток и СМС, которые вы найдете в материале Styler далее.

Значение имени Светлана

Имя Светлана имеет славянские корни и состоит из двух слов - "свет" и "лан", которое у древних русичей означало "земля". Это имя буквально означает "Свет Земли".

Также есть другая трактовка - "светлая", это может считаться, как описание как внешних данных, например "светловолосая", так и характера - "светлая, чистая душа".

Светлана - дружелюбная, чувствительная, коммуникабельная и жизнерадостная. Однако может проявлять такие не очень хорошие черты, как нерешительность и робость.

Кроме 2 апреля Светлана отмечает день ангела 26 февраля и 16 ноября.

Поздравления для Светланы в стихах, СМС и открытках

Светик, солнышко родное,
Счастье будет пусть большое.
Будет пусть удача рядом,
Принесет успех в награду.

Пусть здоровье не подводит,
Пусть богатство в дом приходит.
Пусть в душе царит покой,
Будь хранима ты судьбой.

День ангела Светланы: поздравьте любимых именинниц красивыми открытками, стихами и СМС

Света, Светочка, цветочек,
Наш прекрасный ангелочек,
Будь бессовестно счастливой,
Просто сказочно красивой!

Позитивной будь и легкой,
Элегантной, модной, четкой -
Просто девушкой мечтой.
Ты, Светланка, будь собой!

День ангела Светланы: поздравьте любимых именинниц красивыми открытками, стихами и СМС

Желаю, дорогая Света,
Тебе здоровья, много сил!
Всегда любовью будь согрета,
Чтоб радость каждый день дарил!

Осуществляй мечты, стремления,
Будь хороша всегда собой,
Лови от жизни наслаждение
И озаряй мир добротой!

День ангела Светланы: поздравьте любимых именинниц красивыми открытками, стихами и СМС

Желаю я тебе, Светлана,
Любви и счастья океана,
Ты на волнах его качайся,
От восхищенья улыбайся.

И на просторах океана
Ты встреть, Светлана, капитана,
Который жизнь раскрасит ярко,
Полюбит тебя, Света, жарко!

День ангела Светланы: поздравьте любимых именинниц красивыми открытками, стихами и СМС

Все лучшее, светлое, красивое,
Желаю искренне я тебе, Светлана!
Везения, успеха, таланта,
Счастья, радости и любви!

День ангела Светланы: поздравьте любимых именинниц красивыми открытками, стихами и СМС

Будь здорова и цветуща,
Во всех делах будь везуча!
Будь счастлива и любима,
С именинами, Светуся!

День ангела Светланы: поздравьте любимых именинниц красивыми открытками, стихами и СМС

Солнце с неба радостно сияет,
Лучи для тебя в букетик собирает,
Ветер шепчет, задувает,
Тебя с именинами, Светланка, поздравляет!

Поздравления в прозе и красивые картинки

Светлана, поздравляю тебя с праздником! Пусть каждый миг дарит радость и счастье. Желаю, чтобы процветание и уют всегда были в твоем доме. Желаю, чтобы тебя окружали любящие близкие люди. Счастья, мира, благополучия!

День ангела Светланы: поздравьте любимых именинниц красивыми открытками, стихами и СМС

Дорогая Светланка, поздравляю тебя! Желаю приятных неожиданностей и внезапных радостей жизни, больших просторов счастья и ровных дорог к успеху. Светланка, будь всегда красива до головокружения и любима безумно.

День ангела Светланы: поздравьте любимых именинниц красивыми открытками, стихами и СМС

Будь прекрасна, дорогая Светлана, пусть на душе всегда будет тепло и радостно, а жизнь твоя будет сладкой и безоблачной. Твори, мечтай, достигай! Пусть энергия бьет через край, а в твоем доме живут любовь и доверие!

День ангела Светланы: поздравьте любимых именинниц красивыми открытками, стихами и СМС

Светланка, моя милая, ты прекрасный человек и мне хочется пожелать тебе радостных моментов жизни, которые каждый твой день сделают особенным и наполнят душевный мир яркими эмоциями.

День ангела Светланы: поздравьте любимых именинниц красивыми открытками, стихами и СМС

Все фото: freepik

Милая Светланка, хочу пожелать тебе сегодня, чтобы в твою жизнь приходило все только светлое и доброе. Будь всегда очаровательна, амбициозна и радостна. Желаю много счастливых дней.

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