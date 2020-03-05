День ангела Ольги: лучшие поздравления в открытках и СМС

Ольги празднуют свой День ангела 5 марта. Как поздравить своих родных, друзей и близких людей с таким именем - в материале Styler
День ангела Ольги по православному календарю празднуют 5 марта. Styler собрал лучшие поздравления для именинников в стихах и открытках, которыми вы сможете порадовать своих друзей и близких.
Имя Ольга имеет очень сильную энергетическую ауру и может наделить девушку, названную при рождении этим именем, большим количеством важных и нужных характеристик.
Будь здоровой, Олечка!
Будь счастливой, Олечка!
Чтобы бед - нисколечко,
Чтоб мечты - сбылись.
Чтоб любить - до донышка,
Чтоб смеялось солнышко
И желанной долюшкой
Обернулась жизнь!
***
Первой быть во всем шанс дали —
Ольгой ведь тебя назвали.
Знаешь, в имени есть тайна…
Да, сильна необычайно,
Редко женщин таких встретишь,
А в толпе — точно заметишь:
Восхитительна, красива,
Обаятельна, игрива…
Кто тебя, Олюнчик, знает,
… тот сегодня поздравляет.
Разве есть на свете краше?
Умничка ты, Оля, наша!
***
Для Ольги поздравления
Я соберу в букет.
Хочу, чтоб их хватило
Тебе на сотню лет.
Чтобы судьба дарила
Любовь, и поминутно.
Чтоб в доме твоем было
Всегда тепло, уютно.
Чтоб счастье было рядом,
Чтоб ангелы хранили.
Желаю, чтобы в жизни
Все-все тебя любили.
***
Ольга шармом всех пленяет,
Каждый Ольгу обожает.
Терпелива и умна,
Справедливая она.
Вкусом тонким обладает,
В чудо верит и мечтает.
Может многое простить
И вражды не допустить.
Пожелаю Оле счастья.
Пусть исчезнут все ненастья,
Будут праздники, везения,
В жизни — много вдохновения.
И в семье царит согласие,
Все растают разногласия.
Оля радостью своей
Делает наш мир добрей.
***
Оленька — как солнышко,
Как лучик золотой!
Ты как будто звездочка
С теплою душой!
Поздравляю, Ольга.
Люби, живи, цвети!
Счастья тебе столько —
Чтоб не унести!
Поздравление Ольги с Днем ангела
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