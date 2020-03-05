День ангела Ольги: найкращі вітання в листівках та СМС

Ольги святкують свій День ангела 5 березня. Як привітати своїх рідних, друзів та близьких людей з таким ім'ям - в матеріалі Styler
День ангела Ольги за православним календарем святкують 5 березня. Styler зібрав найкращі привітання іменинників у віршах і листівках, якими ви зможете порадувати своїх друзів і близьких.
Ім'я Ольга має дуже сильну енергетичну ауру і може наділити дівчину, названу при народженні цим ім'ям, великою кількістю важливих і потрібних характеристик.
Будь здоровою, Олечко!
Будь щасливою, Олечко!
Щоб бід - ніскілечки,
Щоб мрії збулися.
Щоб любити - до денця,
Щоб сміялося сонечко
І бажаною долюшкою
Обернулося життя!
***
Першої бути у всьому шанс дали —
Ольгою адже тебе назвали.
Знаєш, в імені є таємниця...
Так, надзвичайно сильна,
Рідко жінок зустрінеш таких,
А в натовпі — точно помітиш:
Чудова, красива,
Чарівна, грайлива...
Хто тебе, Олюнчик, знає,
... той сьогодні вітає.
Хіба є на світі краше?
Розумничка ти, Оля, наша!
***
Для Ольги вітання
Я зберу в букет.
Хочу, щоб їх вистачило
Тобі на сотню років.
Щоб доля дарувала
Любов, і щохвилини.
Щоб у домі твоєму було
Завжди тепло, затишно.
Щоб щастя було поруч,
Щоб ангели зберігали.
Бажаю, щоб в житті
Всі-всі тебе любили.
***
Ольга шармом всіх полонить,
Кожен Ольгу обожнює.
Терпляча і розумна,
Справедлива вона.
Смаком тонким володіє,
У диво вірить і мріє.
Може багато чого пробачити
І ворожнечі не допустити.
Побажаю Олі щастя.
Нехай зникнуть всі негоди,
Будуть свята, везіння,
В житті — багато натхнення.
І в сім'ї панує злагода,
Всі розтануть розбіжності.
Оля радістю своєї
Робить наш світ добрішим.
***
Оленька — як сонечко,
Як промінчик золотий!
Ти наче зірочка
З теплою душею!
Вітаю, Ольга.
Люби, живи, квітни!
Щастя тобі стільки —
Щоб не забрати!
Привітання Ольги з Днем ангела
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