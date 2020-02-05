День ангела Оксаны: лучшие поздравления и прикольные СМС, видео

Поздравлять Оксану с Днем ангела надо 6 февраля. Лучшие стихотворные поздравления и СМС к празднику - на Styler
День ангела Оксаны и Ксении по церковному календарю празднуют 6 февраля 2020 года. Мы собрали сегодня лучшие поздравления в стихах и СМС с именинами, а также прикольные видеопоздравления и музыкальные открытки, которыми вы можете поздравить своих подруг, жен, дочерей и всех знакомых Оксан!
З днем ангела, Оксано, вітаю,
Здорoв'я міцнoго бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі спoдівання і надії.
Місяць і зірoньки ясні,
Хай світять тoбі унoчі.
А в день хай сoнечкo сяє,
І свoїм теплoм зігріває.
Хай ангел тебе oберігає,
І завжди на допoмогу пoспішає.
***
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Дарую тобі, Оксано, в цей день!
Хай Матір Божа тебе охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров'я посилає
На многії і благії літа!
***
З Днем ангела, Оксано, вітаю,
Багато грошенят бажаю,
Щоб не цуралось тебе щастя,
Щоб оминали всі напасті,
Щоб гори низовиною стали,
Хвилі в морі в шторм пропали,
Щоб усмішкою нас все тішила,
З кожним днем тільки гарнішала!
***
Бажаю без джинів і риб золотих
Здійснити усе, що у мріях твоїх.
Без доброї феї чи злого троля
Знайти свого принца або короля.
Життя ж не легенда, і навіть не міф.
Це - казка, яку світ для тебе створив!
***
Сьогодні, Оксано,
Іменини твої.
Бажаю тобі забави,
Веселись від душі.
Бокал вина я піднімаю,
За твоє щастя випиваю.
Здоров'я міцного
Господь хай пошле,
Й сонця ясного,
Щоб гріло тебе!
***
Приглядаюсь я в календар, що за така днина,
Це ж у тебе сьогодні, Оксана, іменини!
Бажаю, щоб життя було, як кажуть - малина,
Щоб у тебе десь за містом виросла хатина,
Під вікном, щоби цвіла червона калина,
А в гаражі, щоб гуркала новенька машина.
І щоб з цього збулось хoч би половина!
***
Оксанко, бажаю тобі,
Як пташка літати в житті,
І яхту купити й машину,
І супер велику квартиру!
Ще шубу круту і дачу
І бізнес модний в придачу,
Ще принца на білім коні,
І то на яву не у сні!
***
Оксано, вітаю щиро,
Бажаю радості, миру,
Любові і море добра,
А в серденьку - світла й тепла!
Видеопоздравления с Днем ангела Оксаны и Ксении
Видеопоздравления с Днем ангела Оксаны и Ксении
Видеопоздравления с Днем ангела Оксаны и Ксении