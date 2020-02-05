День ангела Оксаны: лучшие поздравления и прикольные СМС, видео

День ангела Оксаны празднуют 6 февраля (коллаж: РБК-Украина)

Поздравлять Оксану с Днем ангела надо 6 февраля. Лучшие стихотворные поздравления и СМС к празднику - на Styler

День ангела Оксаны и Ксении по церковному календарю празднуют 6 февраля 2020 года. Мы собрали сегодня лучшие поздравления в стихах и СМС с именинами, а также прикольные видеопоздравления и музыкальные открытки, которыми вы можете поздравить своих подруг, жен, дочерей и всех знакомых Оксан!

З днем ангела, Оксано, вітаю,

Здорoв'я міцнoго бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі спoдівання і надії.

Місяць і зірoньки ясні,

Хай світять тoбі унoчі.

А в день хай сoнечкo сяє,

І свoїм теплoм зігріває.

Хай ангел тебе oберігає,

І завжди на допoмогу пoспішає.

***

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Дарую тобі, Оксано, в цей день!

Хай Матір Божа тебе охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров'я посилає

На многії і благії літа!

***

З Днем ангела, Оксано, вітаю,

Багато грошенят бажаю,

Щоб не цуралось тебе щастя,

Щоб оминали всі напасті,

Щоб гори низовиною стали,

Хвилі в морі в шторм пропали,

Щоб усмішкою нас все тішила,

З кожним днем тільки гарнішала!

***

Бажаю без джинів і риб золотих

Здійснити усе, що у мріях твоїх.

Без доброї феї чи злого троля

Знайти свого принца або короля.

Життя ж не легенда, і навіть не міф.

Це - казка, яку світ для тебе створив!

***

Сьогодні, Оксано,

Іменини твої.

Бажаю тобі забави,

Веселись від душі.

Бокал вина я піднімаю,

За твоє щастя випиваю.

Здоров'я міцного

Господь хай пошле,

Й сонця ясного,

Щоб гріло тебе!

***

Приглядаюсь я в календар, що за така днина,

Це ж у тебе сьогодні, Оксана, іменини!

Бажаю, щоб життя було, як кажуть - малина,

Щоб у тебе десь за містом виросла хатина,

Під вікном, щоби цвіла червона калина,

А в гаражі, щоб гуркала новенька машина.

І щоб з цього збулось хoч би половина!

***

Оксанко, бажаю тобі,

Як пташка літати в житті,

І яхту купити й машину,

І супер велику квартиру!

Ще шубу круту і дачу

І бізнес модний в придачу,

Ще принца на білім коні,

І то на яву не у сні!

***

Оксано, вітаю щиро,

Бажаю радості, миру,

Любові і море добра,

А в серденьку - світла й тепла!

Видеопоздравления с Днем ангела Оксаны

Видеопоздравления с Днем ангела Оксаны и Ксении

Видеопоздравления с Днем ангела Оксаны и Ксении

Видеопоздравления с Днем ангела Оксаны и Ксении