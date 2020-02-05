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День ангела Оксани: кращі привітання і прикольні СМС, відео

STYLERЖиття    05.02.2020 - 21:18
День ангела Оксани: кращі привітання і прикольні СМС, відео
День ангела Оксани святкують 6 лютого (колаж: РБК-Україна)

Вітати Оксану з Днем ангела треба 6 лютого. Найкращі віршовані привітання та СМС до свята - на Styler

День ангела Оксани і Ксенії по церковному календарю святкують 6 лютого 2020 року. Ми зібрали сьогодні найкращі привітання у віршах та СМС з іменинами, а також прикольні відеопривітання і музичні листівки, якими ви можете привітати своїх подруг, дружин, дочок і усіх знайомих Оксан!

З днем ангела, Оксано, вітаю,
Здорoв'я міцнoго бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі спoдівання і надії.
Місяць і зірoньки ясні,
Хай світять тoбі унoчі.
А в день хай сoнечкo сяє,
І свoїм теплoм зігріває.
Хай ангел тебе oберігає,
І завжди на допoмогу пoспішає.

***

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Дарую тобі, Оксано, в цей день!
Хай Матір Божа тебе охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров'я посилає
На многії і благії літа!

***

З Днем ангела, Оксано, вітаю,
Багато грошенят бажаю,
Щоб не цуралось тебе щастя,
Щоб оминали всі напасті,
Щоб гори низовиною стали,
Хвилі в морі в шторм пропали,
Щоб усмішкою нас все тішила,
З кожним днем тільки гарнішала!

***

Бажаю без джинів і риб золотих
Здійснити усе, що у мріях твоїх.
Без доброї феї чи злого троля
Знайти свого принца або короля.
Життя ж не легенда, і навіть не міф.
Це - казка, яку світ для тебе створив!

***

Сьогодні, Оксано,
Іменини твої.
Бажаю тобі забави,
Веселись від душі.
Бокал вина я піднімаю,
За твоє щастя випиваю.
Здоров'я міцного
Господь хай пошле,
Й сонця ясного,
Щоб гріло тебе!

***

Приглядаюсь я в календар, що за така днина,
Це ж у тебе сьогодні, Оксана, іменини!
Бажаю, щоб життя було, як кажуть - малина,
Щоб у тебе десь за містом виросла хатина,
Під вікном, щоби цвіла червона калина,
А в гаражі, щоб гуркала новенька машина.
І щоб з цього збулось хoч би половина!

***

Оксанко, бажаю тобі,
Як пташка літати в житті,
І яхту купити й машину,
І супер велику квартиру!
Ще шубу круту і дачу
І бізнес модний в придачу,
Ще принца на білім коні,
І то на яву не у сні!

***

Оксано, вітаю щиро,
Бажаю радості, миру,
Любові і море добра,
А в серденьку - світла й тепла!

Відеопривітання з Днем ангела Оксани

Відеопривітання з Днем ангела Оксани і Ксенії

Відеопривітання з Днем ангела Оксани і Ксенії

Відеопривітання з Днем ангела Оксани і Ксенії

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