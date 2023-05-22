День ангела Миколи 22 травня: красиві привітання у СМС, листівках та віршах для улюблених іменинників

Вітання у віршах, листівках та СМС

Твоє ім'я Микола - найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

Ти, Миколо, в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

Вітаєм Миколу нині щиро!

Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

В день весняний гріють душу

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм

І щодня, й щомиті,

Хай Миколі помагає

Ангел покровитель!

Хай друзі будуть вірними в житті,

І зради ти не знай в житті ніколи,

Хай же супутником завжди буде тобі

Успіх у всьому! Будь щасливий, Коля!

Ти Микола - супермен,

Ми тобі бажаєм,

Супервумен відшукати

Десь вона чекає.

В лотерею виграти,

Мільйонером стати,

Ну і друзів, тобто нас,

Завжди пам'ятати.

В День Ангела, Миколо, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

Красиві картинки та вітання в прозі

Микола, вітаю Вас з Днем Ангела! Хай сонечко Вам усміхається, щоб квітла в житті весна, удача хай Вас не цурається, щоб Ви весела та щаслива була!

Микола, вітаю тебе з днем ​​твого небесного охоронця. Так нехай він охороняє тебе усе життя, оберігаючи від різних бід та напастей. Многая літа. Молитовно поділяємо радість свята.

Миколо, бажаю тобі здоров'я, сил, амбіцій та рішучості. Бажаю мудрості та кмітливості. Бажаю відваги та стійкості. Коля, нехай у твоєму житті завжди панує атмосфера благополуччя та щастя. Бажаю кохання рідних, підтримки друзів, а також достатку, удачі та душевного спокою.

З Днем ангела тебе, бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій ангел-охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз!

Всі фото: freepik

Миколо, вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі богатирського здоров'я та небесного благополуччя. Нехай Святий Миколай принесе в твій дім добро, спокій, гармонію і достаток.

Відеолистівки для любих Миколок