День ангела Николая 22 мая: красивые поздравления в СМС, открытках и стихах для любимых именинников

22 мая ежегодно отмечается праздник Летнего (Весеннего) Николая, Соответственно все мужчины, ребята и мальчики с таким именем празднуют свои именины.
Как поздравить родных и близких в этот особенный день - в материале Styler дальше.
Святой у тебя - чудотворец, как Бог.
И имя свое для тебя приберег.
В твой день именинный тебя поздравляем,
Здоровья, чудес всяко-разных желаем.
Будь, Коленька, счастлив, удачлив, любим
И Ангелом имени вечно храним!
Будь вечно молод, Николай,
И никогда не унывай.
Пускай во всем тебе везет,
Пускай во всем пребудет взлет.
Здоровье крепким будет пусть,
Пусть стороной обходит грусть.
Желаю я тебе добра,
Любви и счастья, и тепла.
Николай, тебе сегодня
Поздравления мои.
Пожелаю тебе много
И удачи, и любви.
Дружбы искренней и верной,
И душевной красоты.
В именины, это верно,
Все сбываются мечты!
Николай, тебе хочу напомнить -
Твой день ангела сегодня наступил,
Счастья пусть опять нахлынут волны,
Сбудется все то, о чем просил.
Пусть тебе все в жизни удается,
Я хочу везенья пожелать,
Пусть скорей удача улыбнется,
Чтобы не смел ты счастье потерять!
Средь открыток, цветов и подарков,
Теплых слов подруг и друзей
Николаю становиться жарко.
Ты его обними посильней.
Мы желаем тебе, Николаша
Только солнечных дней в календарь.
И любовью согрет будешь нашей,
Ты сегодня кумир наш и царь.
Пожелаем Николаю в именины,
В день его,
Чтобы было все отлично
В личной жизни у него,
Чтобы был отцом и мужем
Самым ласковым и лучшим,
Чтобы мир, достаток
В доме были и благополучие!
Наши поздравления
Коле от души:
Смеха и везения,
Радости, любви.
Жизни без печали.
Денег через край.
Любим, уважаем.
Счастья, Николай!
Николай, поздравляю Вас с Днем Ангела! Пусть солнышко Вам улыбается, чтобы цвела в жизни весна, удача пусть от Вас не отказывается, чтобы Вы веселая и счастливая была!
Николай, поздравляю тебя с днем твоего небесного телохранителя. Так пусть он охраняет тебя всю жизнь, оберегая от разных бед и напастей. Много лет. Молитвенно разделяем радость праздника.
Николай, желаю тебе здоровья, сил, амбиций и решительности. Желаю мудрости и сообразительности. Желаю отваги и стойкости. Коля, пусть в твоей жизни всегда царит атмосфера благополучия и счастья. Желаю любви родных, поддержки друзей, а также достатка, удачи и душевного покоя.
С Днем ангела тебя, желаю тебе никогда не сдаваться. Пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз!
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Николай, поздравляю тебя с именинами! Желаю тебе богатырского здоровья и небесного благополучия. Пусть Святой Николай принесет в твой дом добро, покой, гармонию и довольство.
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