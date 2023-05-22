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День ангела Миколи 22 травня: красиві привітання у СМС, листівках та віршах для улюблених іменинників

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Понеділок 22 травня 2023 06:40
День ангела Миколи 22 травня: красиві привітання у СМС, листівках та віршах для улюблених іменинників День ангела Миколая (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

22 травня щорічно відзначається свято Літнього (Весняного) Миколи, відповідно всі чоловіки, хлопці та хлопчики з таким ім'ям святкують свої іменини.

Як привітати рідних та близьких у цей особливий день – у матеріалі Styler далі.

Вітання у віршах, листівках та СМС

Твоє ім'я Микола - найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!

День ангела Миколи 22 травня: красиві привітання у СМС, листівках та віршах для улюблених іменинників

Ти, Миколо, в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

День ангела Миколи 22 травня: красиві привітання у СМС, листівках та віршах для улюблених іменинників

Вітаєм Миколу нині щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!

День ангела Миколи 22 травня: красиві привітання у СМС, листівках та віршах для улюблених іменинників

В день весняний гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм
І щодня, й щомиті,
Хай Миколі помагає
Ангел покровитель!

День ангела Миколи 22 травня: красиві привітання у СМС, листівках та віршах для улюблених іменинників

Хай друзі будуть вірними в житті,
І зради ти не знай в житті ніколи,
Хай же супутником завжди буде тобі
Успіх у всьому! Будь щасливий, Коля!

День ангела Миколи 22 травня: красиві привітання у СМС, листівках та віршах для улюблених іменинників

Ти Микола - супермен,
Ми тобі бажаєм,
Супервумен відшукати
Десь вона чекає.
В лотерею виграти,
Мільйонером стати,
Ну і друзів, тобто нас,
Завжди пам'ятати.

День ангела Миколи 22 травня: красиві привітання у СМС, листівках та віршах для улюблених іменинників

В День Ангела, Миколо, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

День ангела Миколи 22 травня: красиві привітання у СМС, листівках та віршах для улюблених іменинників

Красиві картинки та вітання в прозі

Микола, вітаю Вас з Днем Ангела! Хай сонечко Вам усміхається, щоб квітла в житті весна, удача хай Вас не цурається, щоб Ви весела та щаслива була!

День ангела Миколи 22 травня: красиві привітання у СМС, листівках та віршах для улюблених іменинників

Микола, вітаю тебе з днем ​​твого небесного охоронця. Так нехай він охороняє тебе усе життя, оберігаючи від різних бід та напастей. Многая літа. Молитовно поділяємо радість свята.

День ангела Миколи 22 травня: красиві привітання у СМС, листівках та віршах для улюблених іменинників

Миколо, бажаю тобі здоров'я, сил, амбіцій та рішучості. Бажаю мудрості та кмітливості. Бажаю відваги та стійкості. Коля, нехай у твоєму житті завжди панує атмосфера благополуччя та щастя. Бажаю кохання рідних, підтримки друзів, а також достатку, удачі та душевного спокою.

День ангела Миколи 22 травня: красиві привітання у СМС, листівках та віршах для улюблених іменинників

З Днем ангела тебе, бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій ангел-охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз!

День ангела Миколи 22 травня: красиві привітання у СМС, листівках та віршах для улюблених іменинників

Всі фото: freepik

Миколо, вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі богатирського здоров'я та небесного благополуччя. Нехай Святий Миколай принесе в твій дім добро, спокій, гармонію і достаток.

Відеолистівки для любих Миколок

Раніше ми писали, як ангел-охоронець попереджає нас про небезпеку .

Крім того, читайте, що суворо заборонено робити на Літнього Миколая.

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