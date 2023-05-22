День ангела Николая 22 мая: красивые поздравления в СМС, открытках и стихах для любимых именинников

22 мая ежегодно отмечается праздник Летнего (Весеннего) Николая, Соответственно все мужчины, ребята и мальчики с таким именем празднуют свои именины.

Как поздравить родных и близких в этот особенный день - в материале Styler дальше.

Поздравления в стихах, открытках и СМС

Святой у тебя - чудотворец, как Бог.

И имя свое для тебя приберег.

В твой день именинный тебя поздравляем,

Здоровья, чудес всяко-разных желаем.

Будь, Коленька, счастлив, удачлив, любим

И Ангелом имени вечно храним!

Будь вечно молод, Николай,

И никогда не унывай.

Пускай во всем тебе везет,

Пускай во всем пребудет взлет.

Здоровье крепким будет пусть,

Пусть стороной обходит грусть.

Желаю я тебе добра,

Любви и счастья, и тепла.

Николай, тебе сегодня

Поздравления мои.

Пожелаю тебе много

И удачи, и любви.

Дружбы искренней и верной,

И душевной красоты.

В именины, это верно,

Все сбываются мечты!

Николай, тебе хочу напомнить -

Твой день ангела сегодня наступил,

Счастья пусть опять нахлынут волны,

Сбудется все то, о чем просил.

Пусть тебе все в жизни удается,

Я хочу везенья пожелать,

Пусть скорей удача улыбнется,

Чтобы не смел ты счастье потерять!

Средь открыток, цветов и подарков,

Теплых слов подруг и друзей

Николаю становиться жарко.

Ты его обними посильней.

Мы желаем тебе, Николаша

Только солнечных дней в календарь.

И любовью согрет будешь нашей,

Ты сегодня кумир наш и царь.

Пожелаем Николаю в именины,

В день его,

Чтобы было все отлично

В личной жизни у него,

Чтобы был отцом и мужем

Самым ласковым и лучшим,

Чтобы мир, достаток

В доме были и благополучие!

Наши поздравления

Коле от души:

Смеха и везения,

Радости, любви.

Жизни без печали.

Денег через край.

Любим, уважаем.

Счастья, Николай!

Красивые картинки и поздравления в прозе

Николай, поздравляю Вас с Днем Ангела! Пусть солнышко Вам улыбается, чтобы цвела в жизни весна, удача пусть от Вас не отказывается, чтобы Вы веселая и счастливая была!

Николай, поздравляю тебя с днем ​​твоего небесного телохранителя. Так пусть он охраняет тебя всю жизнь, оберегая от разных бед и напастей. Много лет. Молитвенно разделяем радость праздника.

Николай, желаю тебе здоровья, сил, амбиций и решительности. Желаю мудрости и сообразительности. Желаю отваги и стойкости. Коля, пусть в твоей жизни всегда царит атмосфера благополучия и счастья. Желаю любви родных, поддержки друзей, а также достатка, удачи и душевного покоя.

С Днем ангела тебя, желаю тебе никогда не сдаваться. Пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз!

Все фото: freepik

Николай, поздравляю тебя с именинами! Желаю тебе богатырского здоровья и небесного благополучия. Пусть Святой Николай принесет в твой дом добро, покой, гармонию и довольство.

Видеооткрытки для любимых Николаев