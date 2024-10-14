День ангела Михайло: як красиво привітати з іменинами
День ангела Михайла - це особливий день, коли вшановують захисника віри і покровителя воїнів, архангела Михаїла. У цей день усіх, хто носить це ім'я, вітають з їхніми іменинами, бажаючи їм сили, мужності та божого благословення.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало красиві привітання та листівки для Михайла.
Привітання своїми словами
Дорогий Михайле, вітаю тебе з іменинами! Нехай Господь завжди оберігає тебе, дарує мир і спокій у серці, а архангел Михаїл підтримує у важкі моменти та допомагає йти правильним шляхом. Хай твоя душа буде сповнена світлом і радістю!
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З днем ангела, Михайле! Нехай твоє життя буде сповнене теплом, любов’ю та підтримкою рідних. Хай ангел-хоронитель завжди веде тебе до світла, оберігає від негараздів та допомагає здійснювати всі найзаповітніші мрії. Бажаю щастя та успіху в кожному дні!
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Михайле, у цей день хочу побажати тобі, щоб архангел Михаїл завжди був твоїм захисником і наставником, щоб твоє серце завжди було сповнене надією та радістю. Хай кожен твій день буде успішним, а кожна мить - неповторною та щасливою!
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Щиро вітаю з днем ангела, Михайле! Бажаю, щоб твоє життя було як світла дорога, без перешкод та труднощів. Нехай твій ангел завжди допомагає йти вперед, даруючи впевненість у собі та захист від зла. Будь щасливим та досягай своїх мрій!
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Михайле, прийми найтепліші вітання з твоїм святом! Нехай доля дарує тобі міцне здоров’я, успіхи у всіх починаннях та радість у кожному дні. Хай твій янгол-хоронитель оберігає тебе на кожному кроці, а рідні завжди підтримують і надихають!
Красиві привітання з іменинами для Михайла (зображення: topvitannya.com.ua)
Вірші для Михайла
Нехай Міші життєву дорогу
Освітляють небесні зірки,
Ну а янгол твій, хоронитель
Хай літає із тобою завжди!
Бажаю, щоб ти завжди відчував
Богородиці блаженну опіку
Ну а я б тобі до того побажав
Здоров’я, щастя, та й довгого віку!
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У Михайла сьогодні - велике свято
І твоїх вірних друзів зібралося багато
Звісно, принесли вони чудові подарунки
А рідні та близькі - обійми й поцілунки
А моє найбільше побажання - в тому
Щоби і сьогодні, і завжди твоєму дому
Посміхалась Доля - не як-небудь, щиро
Щоб жили у домі цім Надія й Віра
І Любов, розправивши широкі крила
Кожне серце у твоїй сім’ї зігріла!
Красиві привітання для Михайла з іменинами (зображення: topvitannya.com.ua)
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт "Топ Вітання".