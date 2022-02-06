День ангела Ксении 2022: красивые поздравления в стихах и открытках
6 февраля верующие отмечают День блаженной Ксении Петербургской. В частности, к ней часто в молитвах обращаются женщины и просят о счастливом замужестве и легких родах.
Все Ксении и Оксаны празднуют в этот день свои именины.
Как оригинально и красиво поздравить в стихах или открыткой с днем Ксении –читайте ниже.
Отметим, что имена Оксана и Ксения имеют общее происхождение и образованы от древнегреческого ксенос или ксениа - "гостеприимная", "гостья", "странница", "чужая".
В этот день люди просят помощи святой Ксении в воспитании и обучении детей, в жизненных делах и трудностях. Поэтому, те, кто делает это искренне и с верой - получают желаемое
Поздравления с днем Ксении
Вновь на землю, бело убранный,
Снег пролетает легкий,
Это в мороз зима Оксану
С именинами поздравляет!
Но известную мудрость издавна
Говорили добрые люди,
Что в этот день Оксана,
Так и весна такой будет!
Так Что, Оксана, Ксения, Ксюша!
Приготовь улыбку ясную!
Подари в зимнюю стужу
Душистую весну прекрасную!!!
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Ксения! С днем ангела поздравляем,
Всего наилучшего желаем!
Ты самая красивая и такая величавая,
Ждут в жизни тебя лавры и слава!
Что еще сегодня пожелать?
Конечно мудрость постигать!
Да будет жизнь для тебя прекрасна,
А небо всегда будет светлое и ясное!
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Кто нежнее розы
И прекраснее тюльпана?
Да, конечно, это ты,
Наша милая Оксана!
Ксюша, с праздником тебя
Нынче дружно поздравляем.
Счастья, радости, везения
И любви тебе желаем!
Добром наполнится твое бытие,
Исполнятся все мечты,
Шагай с мудростью в жизнь,
Желают тебе родные.
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Пусть ангел поможет шагать тропами жизни,
А Господь подарит судьбу мечты,
В день именин пусть сердце переполнят чувства,
Душа от счастья воспылает и обрадуется,
Здоровья еще желаем на сотню лет,
В любви и изобилии процветания,
Пусть в этот день раздаются со всех сторон,
С Днем Ангела, Оксана, лучшие поздравления!
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Сегодня наступили именины
У Ксении, лучшей девушки!
И я тебя, красавица, поздравляю,
Любви тебе и радости желаю.
Пусть много счастья в этой жизни ждет,
Пусть Господь мечтам тебя венчает.
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Пусть под крыльями своими
Ксеню ангел бережет,
Дарит лишь приятные мгновения,
И судьбу добрую пусть пошлет.
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Ты Ксеня наше чудо,
В мире лучшей нет.
Добра ты и благородна,
И красивая и милая.
С именинами поздравляем,
И желаем мы в этот день:
Будь любима и счастлива,
Хороших шлем тебе песен!
Ранее мы сообщали, какую молитву нужно прочитать ко дню Ксении чтобы получить благополучия в семье и скорое замужество.