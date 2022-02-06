День ангела Ксении 2022: красивые поздравления в стихах и открытках

Все Ксении и Оксаны празднуют в этот день свои именины.

6 февраля верующие отмечают День блаженной Ксении Петербургской. В частности, к ней часто в молитвах обращаются женщины и просят о счастливом замужестве и легких родах.

Как оригинально и красиво поздравить в стихах или открыткой с днем Ксении – читайте ниже.

Отметим, что имена Оксана и Ксения имеют общее происхождение и образованы от древнегреческого ксенос или ксениа - "гостеприимная", "гостья", "странница", "чужая".

В этот день люди просят помощи святой Ксении в воспитании и обучении детей, в жизненных делах и трудностях. Поэтому, те, кто делает это искренне и с верой - получают желаемое

Поздравления с днем Ксении

Вновь на землю, бело убранный,

Снег пролетает легкий,

Это в мороз зима Оксану

С именинами поздравляет!

Но известную мудрость издавна

Говорили добрые люди,

Что в этот день Оксана,

Так и весна такой будет!

Так Что, Оксана, Ксения, Ксюша!

Приготовь улыбку ясную!

Подари в зимнюю стужу

Душистую весну прекрасную!!!

*****

Ксения! С днем ангела поздравляем,

Всего наилучшего желаем!

Ты самая красивая и такая величавая,

Ждут в жизни тебя лавры и слава!

Что еще сегодня пожелать?

Конечно мудрость постигать!

Да будет жизнь для тебя прекрасна,

А небо всегда будет светлое и ясное!

*****

Кто нежнее розы

И прекраснее тюльпана?

Да, конечно, это ты,

Наша милая Оксана!

Ксюша, с праздником тебя

Нынче дружно поздравляем.

Счастья, радости, везения

И любви тебе желаем!

Добром наполнится твое бытие,

Исполнятся все мечты,

Шагай с мудростью в жизнь,

Желают тебе родные.

*****

Пусть ангел поможет шагать тропами жизни,

А Господь подарит судьбу мечты,

В день именин пусть сердце переполнят чувства,

Душа от счастья воспылает и обрадуется,

Здоровья еще желаем на сотню лет,

В любви и изобилии процветания,

Пусть в этот день раздаются со всех сторон,

С Днем Ангела, Оксана, лучшие поздравления!

*****

Сегодня наступили именины

У Ксении, лучшей девушки!

И я тебя, красавица, поздравляю,

Любви тебе и радости желаю.

Пусть много счастья в этой жизни ждет,

Пусть Господь мечтам тебя венчает.

*****

Пусть под крыльями своими

Ксеню ангел бережет,

Дарит лишь приятные мгновения,

И судьбу добрую пусть пошлет.

*****

Ты Ксеня наше чудо,

В мире лучшей нет.

Добра ты и благородна,

И красивая и милая.

С именинами поздравляем,

И желаем мы в этот день:

Будь любима и счастлива,

Хороших шлем тебе песен!