День ангела Ксенії 2022: красиві привітання у віршах і листівках

Усі Ксенії та Оксани святкують цього дня свої іменини.

6 лютого віряни відзначають День блаженної Ксенії Петербурзької. Зокрема, до неї часто у молитвах звертаються жінки та просять про щасливе заміжжя та легкі пологи.

Як оригінально і красиво привітати у віршах або листівкою з днем Ксенії – читайте нижче.

Зазначимо, що імена Оксана і Ксенія мають спільне походження та утворені від давньогрецького ксенос або ксеніа - "гостинна", "гостя", "мандрівниця", "чужа".

У цей день люди просять допомоги святої Ксенії у вихованні й навчанні дітей, у життєвих справах та труднощах. Тому, ті, хто робить це щиро і з вірою - отримують бажане

Привітання з днем Ксенії

Знов на землю, біло вбрану,

Сніг легенький пролітає,

Це в мороз зима Оксану

З іменинами вітає!

Та відому мудрість здавна

Говорили добрі люди,

Що яка в цей день Оксана,

То й весна такою буде!

Тож, Оксанко, Ксеню, Ксюшо!

Приготуй усмішку ясну!

Подаруй в зимову стужу

Запашну весну прекрасну!!!

*****

Ксеніє! З днем ангела вітаємо,

Всього найкращого бажаємо!

Ти найкрасивіша й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

*****

Хто ніжніше за троянду

Й прекрасніше тюльпана?

Так, звичайно, це ти,

Наша мила Оксана!

Ксюша, зі святом тебе

Нині дружно вітаємо.

Щастя, радості, везіння

І любові тобі бажаємо!

Добром наповниться твоє буття,

Здійсняться усі мрії,

Крокуй із мудрістю в життя,

Бажають тобі рідні.

*****

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела, Оксано, найкращі привітання!

*****

Сьогодні настали іменини

У Ксенії, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

*****

Нехай під крилами своїми

Ксеню ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

*****

Ти Ксеня наше чудо,

У світі кращої нема.

Добра ти та благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаємо,

І бажаємо ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!