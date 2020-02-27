День ангела Кирилла: лучшие поздравления в открытках, СМС и видео

День ангела Кириллы по православному календарю отпразднуют 27 февраля 2020 года. Styler собрал лучшие поздравления для именинников в стихах, открытках и видео, которыми вы сможете удивить Кириллов, Кирюш и Кирилловичей.

Отметим, что в наше время это древнегреческое имя переживает новый пик популярности, занимая прочную позицию в десятке самых популярных имен в Украине для мальчиков. И неудивительно, ведь имя Кирилл в переводе с древнегреческого языка означает "господин", "владыка", а на персидском означает "солнце".

Лучшие поздравления в стихах

С Днем Ангела тебя, Кирилл!

Ты носишь имя "Повелитель".

Желаю, чтоб ты счастлив был,

Чтоб жизнь цветной и доброй видел.

Умеешь ты подать себя,

Умеешь в силы свои верить.

Удачи пожелаю я

И знать, где в жизни в счастье двери!

***

Кирилл, пусть лучшее случится,

Пусть только радостные лица

Тебя по жизни окружают,

Всегда на подвиг вдохновляют,

Пусть будет новых дел немало,

Чтобы всегда всего хватало,

И пусть всегда тебе везет,

Удача постоянно ждет!

***

С днем ангела тебя, Кирилл,

Желаю жить тебе в достатке,

С любимой чтоб прекрасно жил —

Чудесно, весело и сладко!

Пускай всегда тебе везет,

Пускай тебе все удается,

Пусть жизнь твоя легко идет,

Такая яркая, как солнце!

***

Сегодня в зените твой Ангел-хранитель,

Кирилл, наше солнце и наш повелитель!

Так греки считали, поспорив с Востоком:

С Олимпа виднее божественным оком.

Но мы, слава Богу, не греки. Нам Кир -

Отличный товарищ и не командир.

Кирилл, мы как друга тебя уважаем

И с днем именин от души поздравляем!

***

Вот и снова именины

У нашего Кирилла.

Мы, поднакопивши силы,

Скажем просто: "Милый!"

Вряд ли, слышишь, избежишь

Ты вновь гостей скопленья,

Так что вот тебе цветы,

Доставай варенье!

Открытки для Кириллов с Днем ангела

Поздравление Кирилла с Днем ангела

Видеопоздравления для Кириллов

Поздравление с Днем ангела для Кирилла (видео: YouTube)

Поздравление с Днем ангела для Кирилла (видео: YouTube)

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