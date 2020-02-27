День ангела Кирила: привітання в листівках, СМС і відео

Кирила святкують свій День ангела 27 лютого. Як привітати своїх рідних, друзів та близьких людей з таким ім'ям - в матеріалі Styler
День ангела Кирила за православним календарем відсвяткують 27 лютого 2020 року. Styler зібрав найкращі вітання для іменинників у віршах, листівках і відео, якими ви зможете здивувати Кирилов, Кирюш і Кириловичів.
Зазначимо, що в наш час це давньогрецьке ім'я переживає новий пік популярності, займаючи міцну позицію в десятці найпопулярніших імен в Україні для хлопчиків. І не дивно, адже ім'я Кирило в перекладі з давньогрецької мови означає "пан", "володар", а на перській означає "сонце".
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Кирила,
Прийми привітання!
***
У Кирила нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Усміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла
***
Днів Ангелів в році є дуже багато,
Та ось День Кирила сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом - молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо - ти такий!
Кирил, тебе вітаєм,
З днем твоїм,
І тобі одне бажаєм -
Будь завжди ти золотим!
***
Кирил - ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
Привітання Кирила з Днем ангела
Привітання з Днем ангела для Кирила (відео: YouTube)
Привітання з Днем ангела для Кирила (відео: YouTube)
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