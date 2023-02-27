День ангела Кирила: привітайте улюблених іменинників листівками, віршами та СМС

Гарні вітання в листівках, віршах та СМС

Вітаємо Кирила щиро!

Бажаємо добра і миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

Днів ангелів в році є дуже багато,

Та ось День Кирила сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

Кирило - ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Кирила іменини!

Бажаю тобі тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лиш одного!

Хай Кирилу життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

В день ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

Привітайте іменинників теплими словами і картинками

Кирило, я вітаю тебе і цього чудового дня хочу побажати здоров'я, сили, удачі, любові, слави, успіху, радості, натхнення, креативу, наполегливості, впевненості, матеріального достатку та позитивних емоцій!

Прийми мої привітання Кирило, а з ними і сердечні побажання. Нехай життя твоє складається найкраще, нехай успішними будуть твої справи. Будь щасливою людиною!

Кирило, нехай твердість характеру дозволить тобі добиватися небувалих та неземних висот у кар'єрі. Нехай честолюбство визначає твої вчинки та головні досягнення. Бажаю застосовувати свої таланти та завжди бути господарем життя. Вітаю!

Кирило, у твій світлий день бажаю сповна насолодитися плодами своїх зусиль. Нехай рідні гідно оцінять твої успіхи! Нехай поряд буде чудова супутниця та надійні друзі! Щастя тобі та міцного здоров'я!

Всі фото: freepik

Кирюшо, ми вітаємо тебе! Будь цілеспрямованим, наполегливим, відповідальним та позитивним. Прагни завжди до більшого, досягай неможливого, легко долай перепони і одержуй лише найвищі нагороди. Будь внутрішньо вільним та легким на підйом. Успіху тобі в житті і всіх благ!

Кирили святкують іменини не тільки сьогодні

За православним календарем протягом року дні ангела чоловіки з іменем Кирило святкують: 31 січня, 17, 27 лютого, 18, 22, 31 березня, 3, 11 квітня, 11, 17, 23, 24 травня, 3, 22, 30 червня, 22 липня, 15 серпня, 19 вересня, 11, 23 жовтня, 11, 20 листопада, 15 і 21 грудня.